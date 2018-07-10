Логотип на 5 миллионов сумов: Федерация фехтования запустила конкурс

Участвовать могут как физические лица, так и дизайнерские фирмы.

ТАШКЕНТ, 10 июл - Sputnik. Федерация фехтования Узбекистана объявила конкурс на лучший дизайн логотипа этапа Кубка мира по женской сабле среди юниоров, который впервые пройдет в Ташкенте 17-18 ноября.

В конкурсе могут участвовать как физические лица, так и дизайнерские фирмы.

"Логотип должен включать в себя символику фехтования, сабли, а также, принимая во внимание, что мероприятие будет проходить в Ташкенте, изображать что-то, что будет связано с Узбекистаном, и самое главное, иметь свою идентичность", - говорится в сообщении.

Три лучших варианта рассмотрит исполком федерации. Победитель получит в награду 5 миллионов сумов.

Работы принимаются до 15 августа 2018 года включительно.