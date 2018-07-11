В "Локомотив" перешли два игрока сборной Узбекистана и Погребняк

Все футболисты перешли в ташкентский клуб бесплатно в качестве свободных агентов.

ТАШКЕНТ, 11 июл - Sputnik. В футбольный клуб "Локомотив" из Ташкента перешли два игрока национальной сборной Узбекистана - нападающий Темурходжа Абдухоликов и защитник Анзур Исмаилов, сообщается на сайте клуба.

Темурходжа Абдухоликов выступал за "Локомотив" в 2015 году. Предыдущий сезон он провел в катарском клубе "Аль-Сайлия", за который забил 19 мячей в 34 матчах. Абдухоликов также провел шесть матчей в составе национальной команды.

Анзур Исмаилов в течение последних семи лет выступал за китайскую команду "Чанчун Ятай". За сборную Узбекистана он играет с 2007 года.

К действующим чемпионам Узбекистана также присоединился российский защитник Николай Погребняк. Ранее он играл в омском "Иртыше", томской "Томи-2", московском "Торпедо" и ставропольском "Динамо". В течение последнего года он не участвовал в официальных матчах.

Все футболисты перешли в ташкентский клуб бесплатно в качестве свободных агентов.