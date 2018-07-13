Гандболисты Узбекистана привезли Кубок мира на родину

В турнире принимали участие 123 команды из 34 стран, которые были поделены по возрасту.

ТАШКЕНТ, 13 июл - Sputnik. В международном аэропорту имени Ислама Каримова состоялась торжественная встреча победителей 46-го международного Кубка мира по гандболу Interamnia, который проходил в Терамо (Италия).

В турнире принимали участие 123 команды из 34 стран. Команды были разделены исходя из возрастных категорий. Узбекистан представляла дружина РКОР (сборная Узбекистана U-18), состоящая из спортсменов 2000 года рождения.

В данной возрастной категории соревновались 14 команд. Гандболисты Узбекистана успешно выступили в групповом этапе, победив всех соперников, передает пресс-служба НОК Узбекистана.

В полуфинале команда Узбекистана провела матч против "Вирум Соргенфри" и победила со счетом 15:8. В решающем, финальном поединке наши соотечественники сыграли с командой "Шеноис Женева" из Швейцарии, где праздновали победу — 18:9 и стали чемпионами турнира.

На встрече присутствовали представители Национального Олимпийского комитета, Федерации гандбола Узбекистана, родные и близкие спортсменов, СМИ.