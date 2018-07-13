Илюмжинов отстранен с поста президента Международной шахматной федерации

Илюмжинов отстранен на 18 месяцев, 12 из которых условно с испытательным периодом на два года.

ТАШКЕНТ, 13 июл - Sputnik. Комиссия по этике Международной шахматной федерации (FIDE) отстранила россиянина Кирсана Илюмжинова от должности президента организации, сообщается на сайте FIDE.

Илюмжинов отстранен на 18 месяцев, 12 из которых условно с испытательным периодом на два года. Таким образом, срок отстранения составит шесть месяцев: с 13 июля 2018 года по 12 января 2019 года. Решение члены комиссии приняли единогласно.

Жалобу в отношении Илюмжинова 18 мая 2018 года подал вице-президент FIDE Георгиос Макропулос. Комиссия по этике установила, что в период с марта 2017 года по апрель 2018 года Илюмжинов, включенный в санкционный список Минфина США, действовал вопреки решениям президентского совета FIDE, ставя личные интересы выше интересов организации. Также отмечается, что глава FIDE делал провокационные заявления и отказался уходить в отставку.

Президентский совет FIDE в апреле этого года предложил Илюмжинову немедленно уйти в отставку. За резолюцию об отставке высказались 14 членов и только один против. Причиной принятия резолюции послужили серьезные трудности, связанные с выполнение финансовых обязательств FIDE, которые были вызваны, в том числе, нахождением Илюмжинова в санкционном списке Минфина США, а также негативный общественный резонанс, который вредил репутации организации.

Илюмжинов позже заявил, что намерен участвовать в выборах президента FIDE, которые пройдут на конгрессе организации в Батуми 3 октября. Однако на сайте FIDE было указано, что он не вошел в число кандидатов на участие в предстоящих выборах. Кандидатами был зарегистрированы россиянин Аркадий Дворкович, Макропулос и британец Найджел Шорт.

Илюмжинов возглавляет FIDE с 1995 года.

В июне этого года Илюмжинов предложил официально признать Узбекистан родиной шахмат.