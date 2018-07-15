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Эмир Катара надеется, что Россия поможет с организацией ЧМ-2022

© Sputnik / Сергей Гунеев
Спорт
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В воскресенье в Кремле состоялась церемония символической передачи Катару полномочий на проведение следующего чемпионата мира по футболу.

ТАШКЕНТ, 15 июл - Sputnik. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани поздравил Россию с успешным проведением чемпионата мира по футболу и выразил надежду на сотрудничество с российскими коллегами для организации ЧМ-2022 в Катаре.

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В воскресенье в Кремле состоялась церемония символической передачи Катару полномочий на проведение следующего чемпионата мира по футболу. В ней приняли участие президент РФ Владимир Путин, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Катарский эмир поздравил РФ с успешным проведением чемпионата.

"Мы надеемся пригласить вас на ЧМ-2022 в Катар", - заявил он Путину на совместной пресс-конференции.

Аль Тани поблагодарил российскую сторону за приглашение на ЧМ-2018 представителей организационного комитета ЧМ-2022.

"Мы надеемся на продолжение сотрудничества с российскими коллегами для организации чемпионата", - заявил эмир.

Он напомнил, что в 2010 году говорил о том, что ЧМ-2022 организован для всех арабов, но приглашен туда весь мир от лица арабского мира.

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"Надеемся, что наша сборная достигнет такого же успеха, как российская, или превзойдет его", - заявил эмир, закончив свое выступление русским "спасибо".

Чемпионат мира в России проходит с 14 июня. Сборная России смогла пробиться в восьмерку сильнейших команд турнира, но в 1/4 финала по пенальти уступила команде Хорватии. В воскресенье на московском стадионе "Лужники" состоится финал турнира, в котором сыграют сборные Франции и Хорватии. Игра начнется в 18.00 по московскому времени.

Теги:
ФИФА, Чемпионат мира 2022, Россия, Катар



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