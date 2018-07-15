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Сборная Франции по футболу победила хорватов в финале ЧМ-2018 в России

© Sputnik / Владимир Песня
Спорт
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Встреча, прошедшая в воскресенье в Москве на стадионе "Лужники", завершилась со счетом 4:2.

ТАШКЕНТ, 15 июл - Sputnik. Сборная Франции во второй раз в своей истории стала чемпионом мира по футболу, обыграв команду Хорватии в финале чемпионата мира в России.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Москве на стадионе "Лужники", завершилась со счетом 4:2.

© Sputnik / Сергей Пивоваров
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Счет был открыт на 18-й минуте в результате автогола хорватского форварда Марио Манджукича, на 28-й минуте его партнер по команде Иван Перишич забил ответный мяч. Французы вышли вперед на 38-й минуте, когда Антуан Гризманн реализовал пенальти, назначенный после использования системы видеопомощи арбитрам (VAR).

После перерыва Поль Погба (59) и Килиан Мбаппе (65) увеличили преимущество французов. На 69-й минуте Манджукич, подкараулив ошибку вратаря соперника Уго Льориса, забил второй гол сборной Хорватии в матче.

Впервые французы стали чемпионами мира в 1998 году на домашнем мундиале. На чемпионате мира 2006 года сборная Франции дошла до финала, где по пенальти уступила итальянцам. Для сборной Хорватии выступление на турнире в России стало лучшим в истории. В 1998 году хорваты стали бронзовыми призерами чемпионата мира.

Теги:
Чемпионат мира по футболу 2018, Футбол, Хорватия, Франция



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