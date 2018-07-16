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Награждение победителей ЧМ-2018 по футболу

Беззвездный, но самый лучший: чем запомнится чемпионат мира в России

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Спорт
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Болельщик с 40-летним стажем Олег Дмитриев размышляет о том, какие впечатления оставил чемпионат мира у рядовых зрителей и чем турнир запомнился больше всего.

Чемпионат мира по футболу в России закончился ярким финалом на стадионе "Лужники". Обидчики хозяев турнира — хорваты в упорной и красивой борьбе уступили, пожалуй, главным фаворитам мундиаля — сборной Франции. Впечатлениями от первенства делится колумнист Sputnik Олег Дмитриев. 

Чем больше, тем интереснее

Первый урок чемпионата мира — большое количество стран не снижает уровень интереса к турниру. Результаты матчей предсказать все сложнее, а за главный трофей сражалась команда, которую до этого к фаворитам никто не причислял: Хорватия пробилась в финал лишь через стыковые матчи, но в России, благодаря тренерскому штабу, стала образцом сыгранности. Этим же качеством отличается и новый чемпион мира — Франция, однако ее успех предсказывался некоторыми специалистами еще до жеребьевки в декабре 2017-го.

Все это — следствие политики расширения числа участников мундиаля, которая планомерно проводится с начала 1980-х годов. Тогда число команд увеличили с 16 до 24, а затем и до 32. По прошествии 20 лет можно сказать: эксперимент удался. Пусть некоторые команды – типа Панамы и Туниса – не показывали качественной игры, битва шла до последнего.

А звезды где?

Во время финала "Лужники" были окрашены в "космические" тона. Звездочки были заметны повсюду. Однако новых суперзвезд этот чемпионат миру не предъявил.

Конечно же, хорват Модрич, французы Гризманн и Мбаппе, бельгийцы Де Брёйне и Лукаку, англичанин Кейн порадовали болельщиков своими искрометными комбинациями. Но даже они были не главными дирижерами, а просто крепкими винтиками в машине своих команд. Так что в ближайшее время, несмотря ни на что, замены "суперзвездам" типа Криштиану Роналду и Месси, не сумевшим вытащить соответственно Португалию и Аргентину на футбольный пьедестал, пока не предвидится.

Почему ЧМ-2018 — лучший мундиаль

Для меня, как для болельщика, этот чемпионат мира стал двенадцатым по счету. Из всего того, что я помню, это действительно лучший мундиаль. Причина проста: игры предварительного этапа и финала были равны по накалу.

До матча Хорватия — Франция лучшими финалами я считал Италия — ФРГ 1982 года и Аргентина — ФРГ 1986-го. Они были яркими и искрометными. А вот финалы прошлых лет отличались монотонностью, рационализмом и унынием, которые приводили к дополнительному времени, а иногда к пенальти.

На этот раз все было интересно и феерично. Франция и Хорватия размашисто наколотили друг другу шесть мячей — такого не было с 1966 года. Очень приятно, что сейчас на авансцену возвращается не рациональный и продуманный футбол, а игра "от души" — яркая, симпатичная и неординарная.

И вдвойне приятно, что частью этого футбольного праздника стали россияне — Акинфеев, Марио Фернандес, Черышев, Дзюба, да и вся команда. Она влюбила в себя миллионы болельщиков. Поэтому хочется, чтобы люди не забыли об этой игре, а стали посещать стадионы и после мундиаля. Уверен: интересный футбол мирового уровня в России продолжается.

Теги:
спорт, Франция, Хорватия, Россия, Футбол



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