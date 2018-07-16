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Олимпийский чемпион, профессиональный боксер Узбекистана Фазлиддин Гаибназаров одержал победу в поединке против американца Кевина Джонсона, который ни разу не проигрывал на профессиональном ринге.

Исторический бой: Гаибназаров победил Джонсона, который ранее не проигрывал

Спорт
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Узбекский спортсмен выиграл со счетом 78:74, Фазлиддин Гаибназаров поблагодарил болельщиков за поддержку.

ТАШКЕНТ, 16 июл - Sputnik. Олимпийский чемпион, профессиональный узбекский боксер Фазлиддин Гаибназаров одержал победу в поединке против американца Кевина Джонсона, который ни разу не проигрывал на профессиональном ринге.

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© НОК Узбекистана
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Гаибназаров выиграл бой со счетом 78:74, передает пресс-служба НОК Узбекистана.

"Бой был сложным. Но мне он пришелся по душе. Соперник опытный, высокий, физически сильный. Выходить на ринг против такого боксера мотивирует становиться лучше, дает хороший опыт. Мы разработали с тренерами свой план, и выполнив все установки, я смог одержать победу", — поделился боксер. Он также поблагодарил болельщиков за поддержку.




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