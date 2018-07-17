Узбекистанец привез золото с олимпиады по шахматам для слабослышащих

ТАШКЕНТ, 17 июл - Sputnik. Сирожиддин Зайниддинов занял первое место на олимпиаде среди слабослышащих в Великобритании.

За золото боролись 30 шахматистов, передает пресс-служба НОК Узбекистана.

Сегодня рейсом через Франкфурт шахматист прибыл в Ташкент, где в международном аэропорту имени Ислама Каримова его встречали представители Национального Олимпийского комитета, близкие спортсмена и представители СМИ.

Сирожиддин Зайниддинов - двукратный чемпион мира и призер чемпионата Азии. Ранее шахматист получил подарок от президента Узбекистана Шавката Мирзиёева – двухкомнатную квартиру.