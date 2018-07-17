Узбекистанец привез золото с олимпиады по шахматам для слабослышащих

Сегодня рейсом через Франкфурт шахматист прибыл в Ташкент, где в международном аэропорту имени Ислама Каримова его встречали представители Национального Олимпийского комитета, близкие спортсмена и представители СМИ.
Сирожиддин Зайниддинов - двукратный чемпион мира и призер чемпионата Азии. Ранее шахматист получил подарок от президента Узбекистана Шавката Мирзиёева – двухкомнатную квартиру.
Автопарк Узбекистана в ближайшие годы может существенно обновиться и стать гораздо разнообразнее — сразу несколько европейских и азиатских компаний в той или иной форме пришли на узбекский рынок. Впрочем, и местные производители в стороне не стоят, наращивая экспорт своей продукции и налаживая производство за рубежом.