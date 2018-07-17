Узбекский велосипедист выиграл золото на международной многодневной гонке

В велогонке участвовали спортсмены из 20 стран, мероприятие прошло в Усть-Каменогорске и было приурочено к 20-летию Астаны.

ТАШКЕНТ, 17 июл - Sputnik. Дильмурад Сиддиков по итогам общекомандного зачета среди 19 стран занял первое место на международной многодневной велогонке.

В третьем этапе многодневной велогонки на дистанции 90 км первое место занял бронзовый призер чемпионата Азии - 2018 М.Холмуродов, а в пятом этапе на дистанции 170 км стал вторым.

По итогам общей квалификации Холмуродов занял второе место. Международная многодневная велогонка прошла в Усть-Каменогорске и была приурочена к 20-летию Астаны, передает пресс-служба НОК Узбекистана.

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В соревновании принимали участие 140 спортсменов из 19 команд из России, Азербайджана, Беларуси, Украины, Молдовы, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Национальная сборная Узбекистана была представлена следующими спортсменами: М.Холмурадов, Д.Сиддиков, А.Измайлов, С.Медведев, Д.Забиров и А.Суннатов. Тренер команды — А.Абдурахимов.