Олимпийский комитет назвал знаменосца Узбекистана на Азиатских играх

ТАШКЕНТ, 18 июл - Sputnik. Знаменосцем сборной Узбекистана на XVIII летних Азиатских играх в Индонезии станет 23-летний боксер, чемпион Азии, призер Азиатских игр, победитель ряда международных турниров Исраил Мадримов, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Летние азиатские игры стартуют в Индонезии 18 августа.

На прошлых Азиатских играх Мадримов дошел до финала и завоевал серебряную медаль. В этот раз он попытается превзойти свое достижение и завоевать золото.

На Азиатских играх в Инчхоне в 2014 году знаменосцем Узбекистана был известный дзюдоист Ришод Собиров.