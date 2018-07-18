Золото, серебро и бронзу выиграли борцы из Узбекистана на Чемпионате Азии

В категории -97 кг Темурмирзо Мамажонов победив всех соперников, поднялся на высшую ступень пьедестала почета. В категории -63 кг Камол Кузиев дойдя до финала, завоевал серебряную медаль. Махмуд Бахшиллоев (-67кг) и Турабек Тиркашев (-60кг) стали бронзовыми призерами.
По информации посольства КР в Москве, по итогам встречи и переговоров с сотрудниками правоохранительных органов России выяснилось, что в результате автокатастрофы погибли трое уроженцев Кыргызстана, двое из которых имеют российское гражданство.
По информации посольства КР в Москве, по итогам встречи и переговоров с сотрудниками правоохранительных органов России выяснилось, что в результате автокатастрофы погибли трое уроженцев Кыргызстана, двое из которых имеют российское гражданство.