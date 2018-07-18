Золото, серебро и бронзу выиграли борцы из Узбекистана на Чемпионате Азии

Четверо борцов из Узбекистана заняли призовые места в первый день Чемпионата в Индии.

ТАШКЕНТ, 18 июл - Sputnik. Золото, серебро и бронзу завоевали спортсмены по греко-римской борьбе на Чемпионате Азии в Индии.

В континентальном первенстве борцы из Узбекистана завоевали призовые места, передает пресс-служба НОК Узбекистана.

В категории -97 кг Темурмирзо Мамажонов победив всех соперников, поднялся на высшую ступень пьедестала почета. В категории -63 кг Камол Кузиев дойдя до финала, завоевал серебряную медаль. Махмуд Бахшиллоев (-67кг) и Турабек Тиркашев (-60кг) стали бронзовыми призерами.

Турнир продолжится до 22 июля.