МОК добавил новые дисциплины в программу зимней Олимпиады

ТАШКЕНТ, 19 июл - Sputnik. Международный олимпийский комитет включил семь дисциплин в программу зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом передает пресс-служба МОК.

В программу добавлены одиночные соревнования по женскому бобслею, смешанный командный турнир в прыжках на лыжах с трамплина, смешанные командные соревнования по фристайлу (лыжная акробатика), смешанные командные соревнования в сноуборд-кроссе, смешанная эстафета в шорт-треке, мужские и женские соревнования по фристайлу в дисциплине биг-эйр.

Всего будет разыграно 109 комплектов медалей.

На Олимпиаду в Пекине приедут около трех тысяч спортсменов. Уточняется, что квота женщин среди участников Игр выросла с 41% до 45,44%.

Зимняя Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля 2022 года.