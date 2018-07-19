Денису Тену было 25 лет, помимо бронзы Олимпиады в Сочи он выиграл серебро чемпионата мира 2013 года, бронзу чемпионата мира - 2015.

ТАШКЕНТ, 19 июл – Sputnik. Бронзовый призер Олимпиады 2014 года в Сочи казахстанский фигурист Денис Тен скончался от ножевого ранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Казахстана.

"К сожалению, Денис Тен скончался, потеряли человека. Врачи сделали все, что могли, максимально. Подробности будут озвучены во время брифинга на месте", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава.

Полиция Алматы разыскивает двух неустановленных лиц, подозреваемых в нанесении ножевого ранения фигуристу. Около 15 часов по местному времени (14:00 по Ташкенту) на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой фигурист застал двух неустановленных лиц при попытке кражи зеркал с его автомашины. Возникла потасовка, Тену нанесли ножевое ранение.

Денису Тену было 25 лет. Помимо бронзы Олимпиады в Сочи, он выиграл серебро чемпионата мира 2013 года, бронзу чемпионата мира - 2015. Его медаль на Олимпиаде в Сочи стала единственной для Казахстана на тех играх.

С 2004 по 2010 год Тен тренировался в Москве под руководством Елены Буяновой и Татьяны Тарасовой. Затем переехал в США, где работал с Фрэнком Кэрроллом. Впоследствии сотрудничал с российским специалистом Николаем Морозовым.