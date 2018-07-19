Миша Ге о Денисе Тене: он ушел слишком рано

ТАШКЕНТ, 19 июл - Sputnik. Узбекистанский фигурист Миша Ге выразил соболезнования в связи с гибелью бронзового призера в мужском одиночном катании на Олимпиаде в Сочи Дениса Тена.

"Я восхищался тобой. Твоим трудом, твоими тренировками, твоей самоотдачей, твоей решимостью. До сих пор помню, как мы тренировались вместе, как я наблюдал и учился у тебя. Но теперь все это останется только в воспоминаниях. Ты ушел слишком рано, надеюсь, тебе будет лучше на другой стороне...", - написал узбекский спортсмен на своей странице в Instagram.

Свои соболезнования спортсмен снабдил траурной картинкой.

Полиция Алматы разыскивает двух неустановленных лиц, подозреваемых в нанесении ножевого ранения фигуристу. Около 15 часов по местному времени (14:00 по Ташкенту) на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой фигурист застал двух злоумышленников при попытке кражи зеркал с его автомашины. Возникла потасовка, Тену нанесли ножевое ранение. Он поступил в больницу в критическом состоянии. Врачи боролись за жизнь спортсмена, но не смогли его спасти.

Денису Тену было 25 лет. Помимо бронзы Олимпиады в Сочи, он выиграл серебро чемпионата мира 2013 года, бронзу чемпионата мира - 2015. Его медаль на Олимпиаде в Сочи стала единственной для Казахстана на тех играх.

© Sputnik / Алексей Филиппов Казахстанский фигурист Денис Тен скончался от ножевого ранения

С 2004 по 2010 год Тен тренировался в Москве под руководством Елены Буяновой и Татьяны Тарасовой. Затем переехал в США, где работал с Фрэнком Кэрроллом. Впоследствии сотрудничал с российским специалистом Николаем Морозовым.

Многие именитые спортсмены и тренеры выразили соболезнования в связи с гибелью Дениса Тена, в том числе Татьяна Тарасова, Алексей Мишин, Евгений Плющенко, Елена Буянова, двукратный чемпион мира Хавьер Фернандес, серебряный призер Олимпиады в Сочи Патрик Чан и другие. Они подчеркивали, что Тен был хорошим человеком и талантливым спортсменом, а его смерть стала большой потерей для фигурного катания.