20:17 19 Июля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.54
  • EUR9100.06
  • USD7787.81
Поиск

Миша Ге о Денисе Тене: он ушел слишком рано

© Sputnik / Владимир Песня
Спорт
Получить короткую ссылку
8101

Казахский фигурист Денис Тен скоропостижно скончался в Алматы из-за ножевого ранения.

ТАШКЕНТ, 19 июл - Sputnik. Узбекистанский фигурист Миша Ге выразил соболезнования в связи с гибелью бронзового призера в мужском одиночном катании на Олимпиаде в Сочи Дениса Тена.

"Я восхищался тобой. Твоим трудом, твоими тренировками, твоей самоотдачей, твоей решимостью. До сих пор помню, как мы тренировались вместе, как я наблюдал и учился у тебя. Но теперь все это останется только в воспоминаниях. Ты ушел слишком рано, надеюсь, тебе будет лучше на другой стороне...", - написал узбекский спортсмен на своей странице в Instagram.

Свои соболезнования спортсмен снабдил траурной картинкой. 

Полиция Алматы разыскивает двух неустановленных лиц, подозреваемых в нанесении ножевого ранения фигуристу. Около 15 часов по местному времени (14:00 по Ташкенту) на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой фигурист застал двух злоумышленников при попытке кражи зеркал с его автомашины. Возникла потасовка, Тену нанесли ножевое ранение. Он поступил в больницу в критическом состоянии. Врачи боролись за жизнь спортсмена, но не смогли его спасти.

Денису Тену было 25 лет. Помимо бронзы Олимпиады в Сочи, он выиграл серебро чемпионата мира 2013 года, бронзу чемпионата мира - 2015. Его медаль на Олимпиаде в Сочи стала единственной для Казахстана на тех играх.

Фигурное катание. I этап Гран-при. Мужчины. Короткая программа
© Sputnik / Алексей Филиппов
Казахстанский фигурист Денис Тен скончался от ножевого ранения
С 2004 по 2010 год Тен тренировался в Москве под руководством Елены Буяновой и Татьяны Тарасовой. Затем переехал в США, где работал с Фрэнком Кэрроллом. Впоследствии сотрудничал с российским специалистом Николаем Морозовым.

Многие именитые спортсмены и тренеры выразили соболезнования в связи с гибелью Дениса Тена, в том числе Татьяна Тарасова, Алексей Мишин, Евгений Плющенко, Елена Буянова, двукратный чемпион мира Хавьер Фернандес, серебряный призер Олимпиады в Сочи Патрик Чан и другие. Они подчеркивали, что Тен был хорошим человеком и талантливым спортсменом, а его смерть стала большой потерей для фигурного катания.

 




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Ракета на стартовой площадке космодрома Байконур, архивное фото
    "Прогресс" подождет

    Космодром "Байконур" начинают готовить к массовому запуску спутников связи OneWeb, перенеся из-за этого запланированные старты грузовых кораблей "Прогресс".

  • Архивное фото мэра Бишкека Албека Ибраимова
    Не захотел по-хорошему

    ГКНБ задержал мэра Бишкека Албека Ибраимова – градоначальник игнорировал вызовы следователя и угрожал правоохранителям.

  • Логотип компании Газпром , архивное фото
    Нечего искать

    Российская корпорация "Газпром" заявила о прекращении поиска полезных ископаемых в Таджикистане, посчитав деятельность на территории страны нецелесообразной.

  • Премьер-министр Никол Пашинян на внеочередном заседании правительства Армении (22 мая 2018). Еревaн
    Это провокация!

    Инцидент в селе Паник — не что иное, как провокация против дружественных армяно-российских отношений, заявил премьер Армении Никол Пашинян.

  • Папа Римский Франциск
    Встретить папу

    В Латвии объявили набор добровольцев, которые готовы помочь в проведении визита папы римского в республику.

  • Попкорн и желейные мишки
    Показа не будет

    В Литве остановили показ мультфильма "Два хвоста", который транслировался в кинотеатрах на русском языке без субтитров.

  • Здание Европейского суда по правам человека
    Ущерб на миллионы

    Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить почти 2,5 миллиона евро молдавским фермерам, которые лишились доступа к землям в Приднестровье.

  • Шампанское. Иллюстративное фото.
    "Пивная" брешь

    Несмотря на повышение акцизов на алкоголь в Латвии приграничная торговля растет, принося республике немалые доходы и пробивая брешь в бюджете Эстонии.

  • Главы ТПП ДНР и РЮО Валерия Булыга и Алан Алборты
    Будем сотрудничать!

    Южная Осетия и Донецкая Народная Республика договорились развивать торговое сотрудничество и деловое партнерство.

  • Ракета на стартовой площадке космодрома Байконур, архивное фото
    "Прогресс" подождет

    Космодром "Байконур" начинают готовить к массовому запуску спутников связи OneWeb, перенеся из-за этого запланированные старты грузовых кораблей "Прогресс".

  • Архивное фото мэра Бишкека Албека Ибраимова
    Не захотел по-хорошему

    ГКНБ задержал мэра Бишкека Албека Ибраимова – градоначальник игнорировал вызовы следователя и угрожал правоохранителям.

  • Логотип компании Газпром , архивное фото
    Нечего искать

    Российская корпорация "Газпром" заявила о прекращении поиска полезных ископаемых в Таджикистане, посчитав деятельность на территории страны нецелесообразной.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Масляные бои в Турции
Встанем на скользкий путь: зачем турецкие бойцы обливаются маслом
Испытания гиперзвуковой ракеты Кинжал
Метнул "Кинжал": на учениях Минобороны истребитель МиГ-31 выпустил ракету
Кто, где и сколько зарабатывает в Узбекистане

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054