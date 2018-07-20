Динара Мамадибрагимова взяла бронзу на "Korea Open"

ТАШКЕНТ, 20 июл - Sputnik. Мамадибрагимова Динара завоевала бронзовую медаль на рейтинговом турнире по таэквондо "Korea Open".
Узбекская таэквондистка заняла третье место в категории до 53 кг. Соревнования проходят в Южной Корее, в котором принимают участие 30 спортсменов Узбекистана, передает пресс-служба НОК Узбекистана.Амирбек Тураев (бронза), Мадина Маннопова (бронза), Жахонгир Худойбердиев (серебро) и Улугбек Рашитов (золото).
Напоминаем, победитель турнира получает 20 рейтинговых баллов. Обладатель второго места – 12 баллов, третьего – 8 баллов.