Сборную Узбекистана может возглавить аргентинский тренер Эктор Купер

ТАШКЕНТ, 23 июл - Sputnik. Сборную Узбекистана по футболу возглавит аргентинский прославленный тренер Эктор Купер.
Перед тем, как было достигнуто соглашение с именитым наставником, Футбольная ассоциация Узбекистана рассматривала таких специалисты, как Карлуш Кейрош, Роберто Манчини и Златко Далич.
В Ассоциации футбола не смогли подтвердить эту информацию, но и не опровергли ее, сославшись на то, что переговоры еще продолжаются. По словам начальника пресс-службы, вся официальная информация будет размещена на сайте Ассоциации после уточнения всех деталей и сроков контракта.
Отметим, что 62-летний Купер возглавил сборную Египта весной 2015 года и вывел команду в финальную часть чемпионата мира впервые за последние 28 лет. Также ранее он возглавлял итальянский "Интер" и испанскую "Валенсию" с которой два раза подряд выходил в финал Лиги Чемпионов в 2000 и 2001 годах.
Ожидается, что официально о сделке будет объявлено в течение ближайших часов.