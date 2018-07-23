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Эктор Купер

Сборную Узбекистана может возглавить аргентинский тренер Эктор Купер

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Спорт
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Ранее Купер возглавлял сборную Египта, а также итальянский "Интер" и испанскую "Валенсию".

ТАШКЕНТ, 23 июл - Sputnik. Сборную Узбекистана по футболу возглавит аргентинский прославленный тренер Эктор Купер.

Перед тем, как было достигнуто соглашение с именитым наставником, Футбольная ассоциация Узбекистана рассматривала таких специалисты, как Карлуш Кейрош, Роберто Манчини и Златко Далич.

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Но все-таки, по тем или иным причинам выбор пал на аргентинца. В Ассоциации футбола корреспонденту Sputnik Узбекистан не смогли подтвердить эту информацию, отметив, что "переговоры со специалистом пока продолжаются".

В Ассоциации футбола не смогли подтвердить эту информацию, но и не опровергли ее, сославшись на то, что переговоры еще продолжаются. По словам начальника пресс-службы, вся официальная информация будет размещена на сайте Ассоциации после уточнения всех деталей и сроков контракта.

Отметим, что 62-летний Купер возглавил сборную Египта весной 2015 года и вывел команду в финальную часть чемпионата мира впервые за последние 28 лет. Также ранее он возглавлял итальянский "Интер" и испанскую "Валенсию" с которой два раза подряд выходил в финал Лиги Чемпионов в 2000 и 2001 годах. 

Ожидается, что официально о сделке будет объявлено ​​в течение ближайших часов. 




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