Спортсмен привез домой золото, победив соперников в категории до 61 кг, а Хасанбой Рахимов - серебро, одержав победу в категории до 125 кг.

ТАШКЕНТ, 23 июл - Sputnik. Аббосхон Рахманов стал чемпионом Азии по спортивной борьбе на чемпионате в Индии.

Спортсмен победил соперников из Южной Кореи, Таджикистана, Китая и Казахстана в категории до 61 кг и стал чемпионом Азии, завоевав золото.

В заключительный день соревнований в Индии также победил в категории до 125 кг Хасанбой Рахимов, который взял серебро, сообщает пресс-служба НОК Узбекистана.

Ранее в рамках чемпионата Азии в Индии призерами стали: греко-римская борьба — Темурмирзо Мамажонов (золото), Камол Кузиев (серебро), Махмуд Бахшиллоев (бронза), Турабек Тиркашев (бронза), а в женской борьбе Набира Есенбаева (серебро) и Бахтигул Балтаниязова (бронза). Вольная борьба — Гуломжон Абдуллаев (золото), Аббос Рахмонов (золото), Хасанбой Рахимов (серебро), Муҳаммадрасул Рахимов (бронза).

Сборная Узбекистана в чемпионате Азии среди молодежи в общей сложности завоевала 10 наград (3 золота, 3 серебра и 4 бронзы).