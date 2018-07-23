Аббосхон Рахманов стал чемпионом Азии по спортивной борьбе

Ранее в рамках чемпионата Азии в Индии призерами стали: греко-римская борьба — Темурмирзо Мамажонов (золото), Камол Кузиев (серебро), Махмуд Бахшиллоев (бронза), Турабек Тиркашев (бронза), а в женской борьбе Набира Есенбаева (серебро) и Бахтигул Балтаниязова (бронза). Вольная борьба — Гуломжон Абдуллаев (золото), Аббос Рахмонов (золото), Хасанбой Рахимов (серебро), Муҳаммадрасул Рахимов (бронза).
Сборная Узбекистана в чемпионате Азии среди молодежи в общей сложности завоевала 10 наград (3 золота, 3 серебра и 4 бронзы).