Равшан Ирматов передал подарок Василию Уткину

ТАШКЕНТ, 23 июл - Sputnik. Узбекский рефери Равшан Ирматов после чемпионата мира в России передал подарок российскому футбольному комментатору Василию Уткину.
Об этом сам Уткин рассказал в интервью, опубликованном на Sports.ru.
"На прошлой неделе списывался с Казанским (комментатор "Матч ТВ" Денис Казанский, - прим. ред.). Он комментировал в Узбекистане полуфиналы и финал. И сказал, что Равшан передал мне подарок", - заявил Уткин.
Напомним, Уткин слишком эмоционально высказал свое недовольство по поводу судейства мачта Аргентина — Хорватия во время чемпионата мира в России, обругав узбекского арбитра в Twitter. Комментатор был возмущен, что Ирматов не стал пресекать нарушения желтыми карточками. Позднее Уткин высказал свои извинения.