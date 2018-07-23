Равшан Ирматов передал подарок Василию Уткину

Узбекский рефери не держит зла на российского комментатора за его резкие высказывания в Twitter.

ТАШКЕНТ, 23 июл - Sputnik. Узбекский рефери Равшан Ирматов после чемпионата мира в России передал подарок российскому футбольному комментатору Василию Уткину.

Об этом сам Уткин рассказал в интервью, опубликованном на Sports.ru.

"На прошлой неделе списывался с Казанским (комментатор "Матч ТВ" Денис Казанский, - прим. ред.). Он комментировал в Узбекистане полуфиналы и финал. И сказал, что Равшан передал мне подарок", - заявил Уткин.

Напомним, Уткин слишком эмоционально высказал свое недовольство по поводу судейства мачта Аргентина — Хорватия во время чемпионата мира в России, обругав узбекского арбитра в Twitter. Комментатор был возмущен, что Ирматов не стал пресекать нарушения желтыми карточками. Позднее Уткин высказал свои извинения.