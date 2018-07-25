Узбекские каратисты взяли золото на международном турнире "Samarkand Open"

ТАШКЕНТ, 25 июл - Sputnik. Каратисты Узбекистана заняли первое место в общекомандном зачете на международном турнире "Samarkand Open".
В общей сложности за победу боролись около 700 спортсменов, передает пресс-служба НОК Узбекистана.
Второе место заняла команда каратистов из США, бронзу взяли спортсмены из Таджикистана.
ТАШКЕНТ, 25 июл - Sputnik. Каратисты Узбекистана заняли первое место в общекомандном зачете на международном турнире "Samarkand Open".
В общей сложности за победу боролись около 700 спортсменов, передает пресс-служба НОК Узбекистана.
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