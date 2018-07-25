Узбекские каратисты взяли золото на международном турнире "Samarkand Open"

Второе место заняла команда каратистов из США, бронзу взяли спортсмены из Таджикистана.

ТАШКЕНТ, 25 июл - Sputnik. Каратисты Узбекистана заняли первое место в общекомандном зачете на международном турнире "Samarkand Open".

© Sputnik / Александр Поляков Чемпионат Азии по каратэ пройдет в 2019 году в Узбекистане

Соревнования проходили 22-23 июля в Самарканде, второе место заняла команда из США, которая впервые принимала участие в турнире, а замкнули тройку лидеров спортсмены из Таджикистана.

В общей сложности за победу боролись около 700 спортсменов, передает пресс-служба НОК Узбекистана.