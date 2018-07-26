Таэквондисты из Узбекистана завоевали в Корее 22 медали

На счету юных спортсменов 10 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых наград.

ТАШКЕНТ, 26 июл - Sputnik. Спортсмены из Узбекистана завоевали 22 медали на рейтинговом турнире по таэквондо WTF Korea Open, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

На счету узбекистанцев 10 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых наград.

Золото завоевали Нурлан Байдходжаев, Зафарбек Каримов, Шахзод Жураев, Улугбек Рашитов, Жасурбек Жайсунов, Нажмитдин Косимхожиев, Фариз Махмуди, Гулхумор Содикова, Мохинабону Ахатова, Саидмуродхужа Тохирходжаев.

Всего в турнире участвовали 30 спортсменов из Узбекистана.