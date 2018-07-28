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Здание Олимпийского комитета Узбекистана

Президент AIBA Гафур Рахимов обсудил с главой НОК развитие спорта

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Спорт
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ТАШКЕНТ, 28 июл - Sputnik. Вице-президент Олимпийского Совета Азии, президент международной ассоциации любительского бокса (AIBA) Гафур Рахимов посетил Национальный Олимпийский комитет Узбекистана.

Он провел переговоры с главой Национального Олимпийского комитета Умидом Ахматджановым, передает пресс-служба Национального Олимпийского комитета.

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Стороны обсудили проводимые в спорте реформы, оказываемое внимание к спортивной деятельности со стороны государства и ряд других вопросов.

Как рассказал Умид Ахматджанов, после Олимпиады в Рио резко увеличилось число родителей, которые начали отдавать своих детей в бокс.

В свою очередь, Гафур Рахимов рассказал о своих наблюдениях относительно развития спорта в Узбекистане.

"Бокс весьма успешно развит и популяризирован. Проводятся различные турниры среди любителей и профессионалов. Мы создаем новые соревнования. Хотим внести в программу Олимпийских игр новое направление смешанных единоборств, где соревнования будут проходить среди двух мужчин и двух женщин. Думаем, что наша задумка будет иметь успех", - отметил он.

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Рахимов подчеркнул, что интерес к спорту в Узбекистане был всегда на высоком уровне, а узбекская земля подарила миру многих сильных звезд спорта.

"Я часто нахожусь по работе во других странах. И как только там узнают, что я узбек, отмечают о больших изменениях в Узбекистане. Отдельно подчеркивают широкомасштабные и исторические реформы, которые были реализованы со стороны руководителя страны в короткий срок. В такие моменты я горжусь, что я узбекистанец. И если со стороны руководителя страны идет такое внимание к спорту, мы должны оправдать ожидания, завоевывать новые победы, брать золотые и серебряные награды", — заявил Гафур Рахимов.

Умид Ахматджанов рассказал об изменениях в спортивной системе. В частности, если ранее страну представляли только одни именитые спортсмены, то сейчас появляются новые имена, которые получают возможность выступить на мировых первенствах.




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