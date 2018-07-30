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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова

Ирина Винер-Усманова отмечает 70-летие

© Sputnik / Алексей Филиппов
Спорт
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Заслуженный тренер России и Узбекистана воспитала много прославленных спортсменок.

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Ирина Винер-Усманова отмечает 70-летие, сообщает РИА Новости.

Ирина Винер-Усманова родилась 30 июля 1948 года в Самарканде.  Ее отец — Александр Винер, народный художник Узбекистана, член Академии художеств, мать — Зоя Винер, врач.

В детстве будущий тренер занималась в танцевальном коллективе Дворца пионеров в Ташкенте, куда вскоре после ее рождения переехала семья. С 11 лет стала заниматься художественной гимнастикой. Тренировалась у Лилии Петровой и неоднократной чемпионки Ленинграда Элеоноры Сумароковой. Трижды добивалась звания чемпионки Узбекистана. Среднюю школу окончила в 1965 году с золотой медалью. Образование получила в Узбекском институте физической культуры.

Главный тренер сборной России и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова
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На чемпионате Европы на Винер-Усманову упали декорации
Трудовую деятельность Винер-Усманова начала в 1969 году в республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва города Ташкента. С 1972 по 1992 год работала в Ташкенте сначала тренером сборной команды города, а затем и сборной команды Узбекистана по художественной гимнастике.

Несколько лет Винер-Усманова работала тренером национальной сборной Великобритании. Результатом ее деятельности стало участие представительниц этой страны Деби Саутвик и Вивы Сиферт в Олимпиаде-1992.

После Игр в Барселоне Винер-Усманова переехала в Москву и начала работать в Московском городском физкультурно-спортивном объединении (МГФСО).

С 1992 года Винер-Усманова — главный тренер Центра олимпийской подготовки, а с 2001 года — главный тренер сборной России по художественной гимнастике.

Кубок мира по художественной гимнастике в Ташкенте
Uzlife / Sherzod Ikramutdinov
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Среди ее воспитанниц — олимпийская чемпионка и двукратная абсолютная чемпионка мира Алина Кабаева, олимпийская чемпионка Юлия Барсукова, шестикратная чемпионка мира Амина Зарипова, чемпионки мира Марина Николаева, Яна Батыршина, Наталия Липковская и Ольга Белова, многократные чемпионки СССР Венера Зарипова и Елена Холодова, победительница Кубка "Интервидения" Вера Шаталина и многие другие.

C 2008 года Винер-Усманова возглавляет Всероссийскую федерацию художественной гимнастики.

В 2015 году Винер-Усмановой вручили медаль "Герой труда" за особые трудовые заслуги перед государством.

В 2015 году награждена серебряным орденом Международного олимпийского комитета (МОК), получив его из рук президента МОК Томаса Баха "в знак признания выдающихся заслуг в мировом спортивном движении и преданности олимпийским идеалам".

Алина Кабаева и Ирина Винер-Усманова
© Sputnik / Григорий Сысоев
Ирина Винер-Усманова и Алина Кабаева приехали в Ташкент
Является инициатором и автором проекта спортивно-образовательного кластера "Олимпийская деревня Новогорск", который включает в себя Центр гимнастики Винер-Усмановой.

Винер-Усманова — доктор педагогических наук, профессор, заслуженный тренер России и Узбекистана, заслуженный работник физической культуры РФ.

Замужем за известным бизнесменом Алишером Усмановым, с которым знакома еще с юношеских лет: они тренировались в одном спортзале в Ташкенте. Он занимался фехтованием, а она — художественной гимнастикой. Сын Антон Винер — бизнесмен.




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