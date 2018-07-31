Узбекистанец взял бронзу на соревнованиях по конному спорту

ТАШКЕНТ, 31 июл - Sputnik Накануне в России состоялся международный турнир "Кубок федерации конного спорта России", в котором приняли участие представители России, Узбекистана, Беларуси, Казахстана и других стран.

Продемонстрировав свое мастерство и навыки Окил Собиржонов завоевал почетное третье место. - сообщает Национальный Олимпийский комитет Узбекистана.

Федерация коневодства и конного спорта Узбекистана В Узбекистане впервые прошел большой конный парад

Напомним, что Собиржонов участвовал в сборах в Голландии, где вместе с другими членами сборной Узбекистана по конкуру тренировался под началом опытных голландских специалистов.В рамках учебно-тренировочных сборов также запланирован ряд престижных состязаний в Германии. Это поможет эффективной подготовке к Летним Азиатским играм, которые пройдут в Джакарте в августе-сентябре 2018 года.