Международный союз велосипедистов утвердил получение трехкратным призером Олимпийских игр Ольгой Забелинской лицензии с флагом Узбекистана.
Страны обменяются опытом, в Узбекистане также привлекут китайских медиков для работы со спортсменами.
Накануне состоялся товарищеский матч сборной Узбекистана по футболу против команды "Металлург", после которого был определен контрольный список игроков.
Футболисты сборной завтра отправляются в Индонезию, контрольный список игроков будет сформирован после завершения матча.
Боец ММА Махмуд Мурадов за время своей карьеры выступал на самом популярном мировом турнире по смешанным единоборствам Ultimate Fighting Championship (UFC) и других крупных турнирах.
Клубы уже провели товарищеский матч, это первая их встреча с 70-х годов прошлого века.
Соревнования проходили с 28 июля по 5 августа в Мэдисоне, штате Висконсин.
На игры в Индонезию спортсмены отправятся в новой экипировке под брендом PRES-JOG.
По данным Financial Times, сумма сделки составила 550 миллионов британских фунтов.
Новый главный тренер сборной Узбекистана по футболу аргентинец Эктор Купер рассказал о своих первых шагах на этом посту.
Новый главный тренер сборной Узбекистана по футболу планирует начать свою деятельность с просмотра игр Суперлиги и знакомства с игроками.
Призер Олимпийских игр в велоспорте на шоссе россиянка Ольга Забелинская решила сменить спортивное гражданство, она будет выступать за Узбекистан.
Вице-президент Ассоциации футбола пообещал Эктору Куперу, что никто не будет вмешиваться в его работу.
Мужчина проплыл брассом 50 метров за 54 секунды, побив собственный прошлогодний рекорд.
Отец бойца отметил, что Хабиб находится в хорошей форме, и Россия вправе ожидать от Хабиба победы над Конором.
В полуфинальном матче узбекистанец обыграл чилийца Николаса Харри.
В Аргентине представят Узбекистан Жайхунбек Назаров в категории до 66 кг и Нилуфар Ермагембетова в весовой категории до 52 кг.
Аргентинский тренер Эктор Купер официально возглавит футбольную сборную Узбекистана, его представят команде 6 августа.
Узбекистанец Окил Собирджонов завоевал бронзовую медаль на международном турнире "Кубок федерации конного спорта в России".
Всего в соревновании принимают участие 456 спортсменов из 85 стран, возрастом до 23 лет.