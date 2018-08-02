Официально: Эктор Купер возглавил национальную сборную Узбекистана

Его представят команде 6 августа в 15:00 в конференц-зале олимпийского комитета, также проведут пресс-конференцию.

ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Аргентинский тренер Эктор Купер официально возглавит сборную Узбекистана, сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации.

Представление команде пройдет 6 августа в 15:00 в конференц-зале Национального олимпийского комитета.

© Sputnik / Алексей Даничев Дмитриев о том, почему Купер не лучший тренер для сборной Узбекистана

По мнению узбекских спортивных руководителей, тренировать футболистов должен как можно более профессиональный специалист. Они провели переговоры с более чем 10 кандидатами и в итоге остановили выбор на Купере.

Как отметил первый вице-президент Футбольной ассоциации Умид Ахмаджанов, у руля национальной сборной должен встать тренер с большим международным опытом.

Эктор Рауль Купер родился 16 ноября 1955 года в Аргентине. С 2015 года по настоящее время он работал главным тренером сборной Египта, вывел команду в финальную часть чемпионата мира первый раз за 28 лет. Ранее возглавлял итальянский "Интер" и испанскую "Валенсию".