15:32 02 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.19
  • EUR9082.22
  • USD7791.88
Поиск
Главный тренер сборной Узбекистана Эктор Купер

Официально: Эктор Купер возглавил национальную сборную Узбекистана

© Sputnik / Павел Лисицын
Спорт
Получить короткую ссылку
25420

Его представят команде 6 августа в 15:00 в конференц-зале олимпийского комитета, также проведут пресс-конференцию.

ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Аргентинский тренер Эктор Купер официально возглавит сборную Узбекистана, сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации.

Представление команде пройдет 6 августа в 15:00 в конференц-зале Национального олимпийского комитета.

Аргентинский футбольный тренер Эктор Купер
© Sputnik / Алексей Даничев
Дмитриев о том, почему Купер не лучший тренер для сборной Узбекистана

По мнению узбекских спортивных руководителей, тренировать футболистов должен как можно более профессиональный специалист. Они провели переговоры с более чем 10 кандидатами и в итоге остановили выбор на Купере.

Как отметил первый вице-президент Футбольной ассоциации Умид Ахмаджанов, у руля национальной сборной должен встать тренер с большим международным опытом.

Эктор Рауль Купер родился 16 ноября 1955 года в Аргентине. С 2015 года по настоящее время он работал главным тренером сборной Египта, вывел команду в финальную часть чемпионата мира первый раз за 28 лет. Ранее возглавлял итальянский "Интер" и испанскую "Валенсию".

По теме

Сборную Узбекистана может возглавить аргентинский тренер Эктор Купер
Теги:
Аргентина, Ассоциация футбола Узбекистана, тренер, Футбол



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Standard & Poor’s компания занимающаяся аналитическими исследованиями финансовых рынков
    Минус два

    Рейтинг, который присужден Азербайджану международными агентствами, недостаточно адекватен, уверен эксперт.

  • А вот тот самый колодец: что знают на родине Шимона Переса о земляке
    Тот самый колодец

    Корреспонденты Sputnik попытались найти односельчан Шимона Переса, но получилось только постоять у колодца, из которого пил воду президент Израиля, когда приезжал в Вишнево.

  • Штаб-квартира НАТО
    Угроза безопасности

    Министерство иностранных дел Абхазии обеспокоено началом широкомасштабных военных учений стран НАТО в Грузии.

  • Второй президент Армении Роберт Кочарян
    Так было нужно

    В Специальной следственной службе Армении объяснили необходимость ареста второго президента республики Роберта Кочаряна.

  • Фестиваль Jūras Pērle в Юрмале
    Без нарушений

    Центр госязыка провел проверку фестиваля Jūras Pērle с участием артистов из Литвы, Латвии и России в ответ на жалобу жительницы Риги.

  • Люди на пикнике
    Первая автоматическая

    Литовские учреждения начали подготовку к проведению общенациональной переписи, которая впервые будет проведена автоматически.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Военнослужащие ВС РУз
Бег с препятствиями, стрельба по мишени и разведка: узбекистанцы на АрМИ
Почти 400 лет смельчаки прыгают со Старого моста в ледяную воду
Наперекор страху: 400 лет смельчаки прыгают со Старого моста в ледяную воду
Вступительные экзамены - 2018: что нового
Самое главное о приемной кампании — 2018

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054