Представлять страну на III юношеских Олимпийских играх будут 2 дзюдоиста

ТАШКЕНТ, 2 авг - Sputnik. Международная федерация дзюдо опубликовала окончательный рейтинговый список кадетов, которые будут представлять Узбекистан в Аргентине на III юношеских Олимпийских играх.
На юношеской Олимпиаде Узбекистан представят Жайхунбек Назаров в категории до 66 кг и Нилуфар Ермагембетова в весовой категории до 52 кг, передает пресс-служба НОК Узбекистана.
Ранее, на первую юношескую Олимпиаду в Сингапуре сборная Узбекистана завоевала 21 лицензию. Далее, в 2014-м году на Олимпиаде в Нанкине спортивная делегация Узбекистана была представлена 28 спортсменами.
Следовательно, рекорд сборной обновлен 33 путевками, и это не предел. Ожидается, что спортсмены завоюют лицензии по теннису и водным видам спорта.