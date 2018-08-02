Представлять страну на III юношеских Олимпийских играх будут 2 дзюдоиста

В Аргентине представят Узбекистан Жайхунбек Назаров в категории до 66 кг и Нилуфар Ермагембетова в весовой категории до 52 кг.

ТАШКЕНТ, 2 авг - Sputnik. Международная федерация дзюдо опубликовала окончательный рейтинговый список кадетов, которые будут представлять Узбекистан в Аргентине на III юношеских Олимпийских играх.

На юношеской Олимпиаде Узбекистан представят Жайхунбек Назаров в категории до 66 кг и Нилуфар Ермагембетова в весовой категории до 52 кг, передает пресс-служба НОК Узбекистана.

Пять молодых дзюдоистов Узбекистана выполнили олимпийский норматив. Согласно правилам страна получает максимум 2 путевки на юношескую Олимпиаду. Теперь в копилке сборной Узбекистана уже 33 лицензии.

Ранее, на первую юношескую Олимпиаду в Сингапуре сборная Узбекистана завоевала 21 лицензию. Далее, в 2014-м году на Олимпиаде в Нанкине спортивная делегация Узбекистана была представлена 28 спортсменами.

Следовательно, рекорд сборной обновлен 33 путевками, и это не предел. Ожидается, что спортсмены завоюют лицензии по теннису и водным видам спорта.