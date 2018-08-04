Боец Нурмагомедов получит за поединок с Макгрегором рекордный гонорар

Отец бойца отметил, что Хабиб находится в хорошей форме, и Россия вправе ожидать от Хабиба победы над Конором.

ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Россиянин Хабиб Нурмагомедов получит за поединок с ирландцем Конором Макгрегором рекордный гонорар для российского бойца смешанных единоборств.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на тренера и отца дагестанского спортсмена Абдулманап Нурмагомедов.

"Хабиб Нурмагомедов за бой с Макгрегором получит рекордную сумму для российского бойца, выступающего в смешанных единоборствах. Давайте дождемся, какие именно гонорары получат бойцы, это официально объявит UFC", - сказал Абдулманап Нурмагомедов по телефону.

Он добавил, что Хабиб находится в хорошей форме, и Россия вправе ожидать от Хабиба победы над Конором.

UFC объявил о проведении боя Нурмагомедова с Макгрегором 6 октября в Лас-Вегасе. Россиянин будет защищать свой пояс чемпиона мира в легком весе.

Менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз ранее заявлял, что будет счастлив, если его клиент заработает 10 миллионов долларов за бой с ирландцем.

Напомним, Макгрегор в апреле в Бруклине атаковал автобус с участниками турнира UFC 223, в числе которых был Нурмагомедов. Ирландец разбил стекло автобуса, в результате чего пострадали несколько спортсменов, три боя были отменены. В итоге Макгрегор признал вину в нападении на автобус и получил пять дней общественных работ.