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Умид Ахматджанов провёл встречу с Эктором Купером в Национальном Олимпийском комитете

Глава НОК Узбекистана обещал Эктору Куперу полный карт-бланш в работе

© НОК Узбекистана
Спорт
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Вице-президент Ассоциации футбола пообещал Эктору Куперу, что никто не будет вмешиваться в его работу.

ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. Президент Национального Олимпийского комитета, первый вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана Умид Ахматджанов принял нового тренера национальной сборной Узбекистана, передает пресс-служба НОК Узбекистана.

В ходе беседы Умид Ахматджанов рассказал аргентинскому специалисту о проводимых реформах в футболе и подчеркнул, что важнейшей задачей является выход на чемпионат мира. Это большая мечта всего узбекского народа.

"Наши люди очень любят футбол. Наша главная цель — добиться положительных результатов на крупных соревнованиях, завоевать путевки в Токио-2020 и на Кубок мира — 2022. Ассоциация футбола Узбекистана для этого предоставит вам все необходимые условия. Никто не сможет вмешиваться в работу тренерского штаба", — сказал Умид Ахматджанов Эктору Куперу.

Эктор Купер отметил, что был приятно удивлен тем, с каким широким размахом его встретили в аэропорту.

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По завершении встречи Умид Ахматджанов вручил Эктору Куперу форму национальной сборной Узбекистана и памятные сувениры.

Напоминаем, что сегодня в конференц-зале Национального Олимпийского комитета в 15:00 Эктор Купер будет официально представлен общественности в качестве главного тренера сборной Узбекистана, затем с его участием состоится пресс-конференция. В пресс-конференции могут принять участие представители всех видов СМИ.

Нового тренера узбекской сборной Эктора Купера, прилетевшего в узбекскую столицу ранним утром, встречали с традиционным для страны размахом — цветы, флаги, банеры и сотни людей.




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