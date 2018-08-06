Олимпийская велогонщица Забелинская сменила гражданство на узбекское

ТАШКЕНТ, 6 авг - Sputnik. Призер Олимпийских игр в велоспорте на шоссе россиянка Ольга Забелинская решила сменить спортивное гражданство, она будет выступать за Узбекистан и уже получила соответствующий паспорт.
Забелинская получила паспорт с узбекистанским гражданством 5 июля, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
На Играх-2012 в Лондоне Ольга Забелинская завоевала две бронзовые медали (групповая и индивидуальная гонки), на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро она остановилась в шаге от победы в индивидуальной гонке.