Олимпийская велогонщица Забелинская сменила гражданство на узбекское

Чемпионка решила выступать за Узбекистан, сейчас она ждет получения лицензии.

ТАШКЕНТ, 6 авг - Sputnik. Призер Олимпийских игр в велоспорте на шоссе россиянка Ольга Забелинская решила сменить спортивное гражданство, она будет выступать за Узбекистан и уже получила соответствующий паспорт.

Забелинская получила паспорт с узбекистанским гражданством 5 июля, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Спортсменка готовится к тому, чтобы сменить лицензию на узбекистанскую, и ждет соответствующих документов от Международного союза велосипедистов (UCI).

На Играх-2012 в Лондоне Ольга Забелинская завоевала две бронзовые медали (групповая и индивидуальная гонки), на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро она остановилась в шаге от победы в индивидуальной гонке.