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Эктор Купер

"Шансы на ЧМ-2022 обсудим позже": Эктор Купер подписал контракт на три года

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Спорт
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Новый главный тренер сборной Узбекистана по футболу планирует начать свою деятельность с просмотра игр Суперлиги и знакомства с игроками.

ТАШКЕНТ, 6 авг - Sputnik. Контракт с новым главным тренером сборной Узбекистана Эктором Купером рассчитан на три года, предусмотрена опция продления еще на 12 месяцев, заявил футбольный специалист на сегодняшней пресс-конференции.

По словам Купера, он начнет свою деятельность с более близкого знакомства с руководством Ассоциации футбола Узбекистана и с игроками. Для этого он планирует следить за Суперлигой и ее лучшими футболистами.

 

"Не следует ждать чуда за такое короткое время. Будем работать. Наши приоритеты - это Кубок Азии и, конечно же, выход на ЧМ-2022. Это главные цели", - заявил наставник.

 

Купер добавил, что у него есть свой тренерский штаб, но не исключено, что он пригласит туда и местных специалистов.

"Могу обещать, что я буду работать, прилагать все усилия. Шансы обсудим позже", - уклончиво ответил специалист о возможном выходе сборной Узбекистана на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

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Он добавил, что в Узбекистане его встретили очень тепло и в его назначении на новую должность есть и заслуга президента республики Шавката Мирзиёева.

Напомним, Эктор Рауль Купер родился 16 ноября 1955 года в Аргентине. С 2015 года по настоящее время он работал главным тренером сборной Египта, вывел команду в финальную часть чемпионата мира первый раз за 28 лет. Ранее возглавлял итальянский "Интер" и испанскую "Валенсию".

 

 




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