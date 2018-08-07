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В НОК состоялись проводы спортсменов на Азиатские игры и презентация новой экипировки

В НОК проводили спортсменов на Азиатские игры и презентовали новую форму

© НОК Узбекистана
Спорт
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На игры в Индонезию спортсмены отправятся в новой экипировке под брендом PRES-JOG.

ТАШКЕНТ, 7 авг - Sputnik. В Национальном Олимпийском комитете состоялись торжественные проводы спортсменов на Азиатские игры, которые пройдут с 18 августа по 2 сентября в Индонезии.

Узбекистан представят 232 спортсмена по 30 видам спорта. Соревнования будут проходить в Джакарте и Палембанге.

В НОК состоялись проводы спортсменов на Азиатские игры и презентация новой экипировки
© НОК Узбекистана
В НОК состоялись проводы спортсменов на Азиатские игры и презентация новой экипировки

После торжественной части мероприятия прошла презентация новой спортивной формы.

"Мы не думали, что к спортивной делегации Узбекистана будет такой интерес со стороны зарубежных компаний. В итоге Национальный Олимпийский комитет Узбекистана выбрал компанию QIERTE Co. Ltd и спортивную форму под брендом PRES-JOG", - сообщил генеральный секретарь НОК Жасур Матчанов.

В церемонии принимали участие заместитель премьер-министра Азиз Абдухакимов, президент НОК Умид Ахматджанов, министр физкультуры и спорта Дилмурод Набиев, ответственное лицо аппарата президента Республики Узбекистан Зафар Бакиев, генеральный секретарь НОК Жасур Матчанов, ведущие спортсмены, представители спортивных федераций Узбекистана, СМИ.

Азиатские игры в Индонезии пройдут с 18 августа по 2 сентября. 




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