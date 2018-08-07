20:04 07 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB122.96
  • EUR9002.65
  • USD7783.05
Поиск
Шахматы

Шахматный король: узбекистанец победил на открытом чемпионате в США

© Foto : pixabay
Спорт
Получить короткую ссылку
15720

Соревнования проходили с 28 июля по 5 августа в Мэдисоне, штате Висконсин.

ТАШКЕНТ, 7 авг - Sputnik. Уроженец Узбекистана Тимур Гареев одержал единоличную победу на открытом чемпионате США по шахматам, сообщает шахматная федерация страны.

Игрок набрал 8 очков по итогам девяти раундов, потерпел только одно поражение и обогнал остальных оппонентов на полбалла.

Бывший заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович
© Sputnik / Алексей Никольский
Экс-вице-премьер России Дворкович посетил Федерацию шахмат Узбекистана

Победитель многочисленных международных турниров Тимур Гареев родом из Ташкента. Он представлял Узбекистан на двух шахматных олимпиадах – в 2004 и 2006 году, затем переехал в США. В 2016 году Тимур провел сеанс одновременной игры на 48 досках вслепую, установив мировой рекорд. После этого получил псевдоним Король игры вслепую.

В июне президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов предложил официально признать Узбекистан родиной игры в шахматы. По его словам, этот факт показали результаты научных исследований. В настоящее время FIDE готовит официальное письмо в Международный олимпийский комитет по этому вопросу.

Теги:
Соединенные Штаты Америки, Узбекистан, Шахматы



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Допинг-проба
    Попались на допинге

    Казахстанская гимнастка Сабина Аширбаева и тяжелоатлет Владимир Седов дисквалифицированы после того, как в их допинг-пробах нашли запрещенные вещества.

  • Ликвидация последствий схода селя в селе Катран Ляйлякского района Баткенской области. Архивное фото
    Удар стихии

    Какие стихийные бедствия угрожают Центральной Азии в целом и Кыргызстану в частности, проанализировали специалисты Всемирного банка.

  • 201-я РВБ, архивное фото
    Полная автономность

    На 201-й РВБ в Таджикистане к октябрю построят новую электростанцию – после завершения работ база станет полностью автономной и самодостаточной.

  • Дорожный указатель села Мухас Огузского района
    Водный мир

    Ливни затопили целое село в Азербайджане: дожди вызвали селевые потоки, дома свыше сотни семей оказались разрушены.

  • Рок-музыкант, лидер группы ДДТ Юрий Шевчук
    Мы такие, какие есть

    Лидер ДДТ Юрий Шевчук рассказал Sputnik Беларусь о своем отношении к запретам на выступления, честности в музыке и журналистике, новых песнях и музыкальных пристрастиях.

  • Волонтеры из России, которые приехали в Абхазию в рамках проекта Маяки дружбы. Россия сближает
    Маяки дружбы

    О проекте "Маяки дружбы. Россия сближает", который впервые проходит в Абхазии, рассказал организатор мероприятия.

  • Допинг-проба
    Попались на допинге

    Казахстанская гимнастка Сабина Аширбаева и тяжелоатлет Владимир Седов дисквалифицированы после того, как в их допинг-пробах нашли запрещенные вещества.

  • Ликвидация последствий схода селя в селе Катран Ляйлякского района Баткенской области. Архивное фото
    Удар стихии

    Какие стихийные бедствия угрожают Центральной Азии в целом и Кыргызстану в частности, проанализировали специалисты Всемирного банка.

  • 201-я РВБ, архивное фото
    Полная автономность

    На 201-й РВБ в Таджикистане к октябрю построят новую электростанцию – после завершения работ база станет полностью автономной и самодостаточной.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Жизнь без войны: сирийская армия освободила от террористов провинцию Дераа
Дизайнер из Нью-Йорка делает мини-копии собак из войлока и шерсти
Вместе и навсегда: дизайнер из Нью-Йорка делает мини-копии собак из войлока
Рейтинг стран, откуда приезжают в Кыргызстан
Из Узбекистана и других стран: кто приезжает в Кыргызстан

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054