Шахматный король: узбекистанец победил на открытом чемпионате в США

Соревнования проходили с 28 июля по 5 августа в Мэдисоне, штате Висконсин.

ТАШКЕНТ, 7 авг - Sputnik. Уроженец Узбекистана Тимур Гареев одержал единоличную победу на открытом чемпионате США по шахматам, сообщает шахматная федерация страны.

Игрок набрал 8 очков по итогам девяти раундов, потерпел только одно поражение и обогнал остальных оппонентов на полбалла.

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Победитель многочисленных международных турниров Тимур Гареев родом из Ташкента. Он представлял Узбекистан на двух шахматных олимпиадах – в 2004 и 2006 году, затем переехал в США. В 2016 году Тимур провел сеанс одновременной игры на 48 досках вслепую, установив мировой рекорд. После этого получил псевдоним Король игры вслепую.

В июне президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов предложил официально признать Узбекистан родиной игры в шахматы. По его словам, этот факт показали результаты научных исследований. В настоящее время FIDE готовит официальное письмо в Международный олимпийский комитет по этому вопросу.