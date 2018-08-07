Хоккейный клуб "Бинокор" договорился о сотрудничестве с "Металлургом" из РФ

ТАШКЕНТ, 7 авг - Sputnik. Ташкентский хоккейный клуб "Бинокор" и российский "Металлург" из Верхней Пышмы подписали соглашение о сотрудничестве и провели товарищеский матч, сообщает телеканал ОТВ.
На льду в Свердловской области встретились десятилетние хоккеисты российского и узбекского клубов. В последний раз "Металлург" и "Бинокор" играли между собой еще в 70-х годах прошлого века.
"В Узбекистане 25 лет не было хоккея. В этом году только открылась федерация хоккея. Я надеюсь, что в дальнейшем будут проводиться не только товарищеские, но и международные турниры", - заявил директор ХК "Бинокор" Абдумаджид Насыров.
Ожидается, что в ближайшее время российские хоккеисты посетят с ответным визитом Узбекистан.
Кроме того, в 2018 году запланировано начало строительства трех подобных комплексов — в Самарканде, Андижане и Карши. До конца 2019 года в Ташкентской области будет создана загородная тренировочная база для организации летних спортивных лагерей.
Также в Узбекистане в 2020 году планируется провести чемпионат страны по хоккею среди клубных команд в пяти возрастных категориях от 7 до 16 лет. При этом начиная с 2022 года будут проводиться соревнования в категории молодежных команд.