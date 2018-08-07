Хоккейный клуб "Бинокор" договорился о сотрудничестве с "Металлургом" из РФ

Клубы уже провели товарищеский матч, это первая их встреча с 70-х годов прошлого века.

ТАШКЕНТ, 7 авг - Sputnik. Ташкентский хоккейный клуб "Бинокор" и российский "Металлург" из Верхней Пышмы подписали соглашение о сотрудничестве и провели товарищеский матч, сообщает телеканал ОТВ.

На льду в Свердловской области встретились десятилетние хоккеисты российского и узбекского клубов. В последний раз "Металлург" и "Бинокор" играли между собой еще в 70-х годах прошлого века.

"В Узбекистане 25 лет не было хоккея. В этом году только открылась федерация хоккея. Я надеюсь, что в дальнейшем будут проводиться не только товарищеские, но и международные турниры", - заявил директор ХК "Бинокор" Абдумаджид Насыров.

Ожидается, что в ближайшее время российские хоккеисты посетят с ответным визитом Узбекистан.

Федерация хоккея Узбекистана В Узбекистане начала деятельность Федерация хоккея

Напомним, Федерация хоккея Узбекистана начала деятельность только в марте этого года. Ледовый комплекс "Хумо Арена", строящийся в узбекской столице, будет располагать основной ледовой ареной на 12 500 мест, а также дополнительной на 300 мест. Вокруг дворца планируется выстроить всю необходимую инфраструктуру, включая парковку на 200 автомобилей, детский тематический парк и несколько ресторанов.

Кроме того, в 2018 году запланировано начало строительства трех подобных комплексов — в Самарканде, Андижане и Карши. До конца 2019 года в Ташкентской области будет создана загородная тренировочная база для организации летних спортивных лагерей.

Также в Узбекистане в 2020 году планируется провести чемпионат страны по хоккею среди клубных команд в пяти возрастных категориях от 7 до 16 лет. При этом начиная с 2022 года будут проводиться соревнования в категории молодежных команд.