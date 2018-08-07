Боец ММА Мурадов вслед за велогонщицей Забелинской получил узбекский паспорт

Боец ММА Махмуд Мурадов за время своей выступал на самом популярном мировом турнире по смешанным единоборствам Ultimate Fighting Championship (UFC) и других крупных турнирах.

ТАШКЕНТ, 7 авг - Sputnik. Боец MMA Махмуд Мурадов, который раньше был лицом без гражданства, получил узбекский паспорт.

"Все эти 26 лет я не сомневался, что этот день настанет, никогда не забывал свои корни и знал, что я сын узбекской земли, а сегодня я получил документ, доказывающий это. Как полноправный гражданин своей страны, я клянусь защищать ее честь на мировых аренах, и поднимать флаг так высоко, что каждая страна познает силу узбекских спортсменов. Каждый человек живет с мечтой, а моя сегодня исполнилась", - написал Мурадов на своей странице в Instagram.

Он также выразил особую благодарность президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.

Мурадов выступал на самом популярном мировом турнире по смешанным единоборствам Ultimate Fighting Championship (UFC), а также на таких крупных турнирах как MMAA Arena, XFN, BA и других.

Напомним, ранее на этой неделе стало известно, что призер Олимпийских игр в велоспорте на шоссе россиянка Ольга Забелинская решила выступать за Узбекистан и уже получила узбекский паспорт. Теперь спортсменка готовится к тому, чтобы сменить лицензию на узбекистанскую, и ждет соответствующих документов от Международного союза велосипедистов (UCI).