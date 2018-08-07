Боец ММА Мурадов вслед за велогонщицей Забелинской получил узбекский паспорт

ТАШКЕНТ, 7 авг - Sputnik. Боец MMA Махмуд Мурадов, который раньше был лицом без гражданства, получил узбекский паспорт.
"Все эти 26 лет я не сомневался, что этот день настанет, никогда не забывал свои корни и знал, что я сын узбекской земли, а сегодня я получил документ, доказывающий это. Как полноправный гражданин своей страны, я клянусь защищать ее честь на мировых аренах, и поднимать флаг так высоко, что каждая страна познает силу узбекских спортсменов. Каждый человек живет с мечтой, а моя сегодня исполнилась", - написал Мурадов на своей странице в Instagram.
Альхамдулиллах ещё одна мечта исполнилась☝🏻❤️ Особую благодарность хотелось бы выразить нашему уважаемому Президенту @mirziyoyev_sh @mirziyoyev_sh_eng за веру в нас, и огромную поддержку. Шавкат Мираманович, спасибо огромное за то, что вы делаете для нашей страны, и огромную радость которую вы подарили мне сегодня. Долгих лет жизни вам и всей вашей семье! Все эти 26 лет, Я не сомневался что этот день настанет, никогда не забывал свои корни и знал что я сын узбекской земли, а сегодня я получил документ, доказывающий это. Как полноправный гражданин своей страны, я клянусь защищать её честь на мировых аренах, и поднимать флаг так высоко, что каждая страна познает силу узбекских спортсменов. Каждый человек живёт с мечтой, а моя сегодня исполнилась. Спасибо ещё раз... #Uzbekistan #🇺🇿🇺🇿🇺🇿
Он также выразил особую благодарность президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.
Мурадов выступал на самом популярном мировом турнире по смешанным единоборствам Ultimate Fighting Championship (UFC), а также на таких крупных турнирах как MMAA Arena, XFN, BA и других.
Напомним, ранее на этой неделе стало известно, что призер Олимпийских игр в велоспорте на шоссе россиянка Ольга Забелинская решила выступать за Узбекистан и уже получила узбекский паспорт. Теперь спортсменка готовится к тому, чтобы сменить лицензию на узбекистанскую, и ждет соответствующих документов от Международного союза велосипедистов (UCI).