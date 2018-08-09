15:19 09 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB122.96
  • EUR9002.65
  • USD7783.05
Поиск
Главный тренер олимпийской сборной Узбекистана Равшан Хайдаров

Кто поедет на XVIII Азиатские игры: тренер сборной огласил список игроков

© НОК Узбекистана
Спорт
Получить короткую ссылку
38 0 0

Накануне состоялся товарищеский матч сборной Узбекистана по футболу против команды "Металлург", после которого был определен контрольный список игроков.

ТАШКЕНТ, 9 авг - Sputnik. Главный тренер олимпийской сборной Узбекистана Равшан Хайдаров огласил итоговый состав команды, которая отправится в Джакарту на Азиатские игры.

После завершения контрольного матча против команды "Металлург" накануне был определен финальный список игроков, которые поедут на Азиатские игры. Команда отправляется в Индонезию сегодня в 21:00. 

В НОК состоялись проводы спортсменов на Азиатские игры и презентация новой экипировки
© НОК Узбекистана
В НОК состоялись проводы спортсменов на Азиатские игры и презентация новой экипировки

Азиатские игры пройдут с 18 августа по 2 сентября в Индонезии. Узбекистан представят 232 спортсмена по 30 видам спорта. Соревнования будут проходить в Джакарте и Палембанге. Выступать спортсмены будут в новой спортивной форме под брендом Pres-Jog.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Пульт дистанционного управления от телевизора
    Не забудьте выключить телевизор!

    Популярные зарубежные телеканалы прекратили работу в Казахстане – они попали под "эмбарго" за несоблюдение закона "О телерадиовещании".

  • Задержанный в тюремной камере. Архивное фото
    Мэрская доля

    У правоохранителей "возникали вопросы" к последним пяти мэрам Бишкека. Sputnik Кыргызстан вспомнил уголовные дела, фигурантами которых стали руководители столицы.

  • Дорожный знак возле дороги, архивное фото
    Спасло чудо

    На юге Таджикистана автомобиль упал в стометровую пропасть, водитель погиб, а пассажиры отделались легкими ранениями.

  • Пульт дистанционного управления от телевизора
    Не забудьте выключить телевизор!

    Популярные зарубежные телеканалы прекратили работу в Казахстане – они попали под "эмбарго" за несоблюдение закона "О телерадиовещании".

  • Задержанный в тюремной камере. Архивное фото
    Мэрская доля

    У правоохранителей "возникали вопросы" к последним пяти мэрам Бишкека. Sputnik Кыргызстан вспомнил уголовные дела, фигурантами которых стали руководители столицы.

  • Дорожный знак возле дороги, архивное фото
    Спасло чудо

    На юге Таджикистана автомобиль упал в стометровую пропасть, водитель погиб, а пассажиры отделались легкими ранениями.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Черный малакост
Как рыбак из Мурманска стал звездой Instagram, фотографируя морских чудищ
Три собаки в Японии прославились благодаря необычной стене
Рассмешили, а не напугали: три сторожевых пса прославились в Японии
Рейтинг стран, откуда приезжают в Кыргызстан
Из Узбекистана и других стран: кто приезжает в Кыргызстан

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054