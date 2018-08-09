Кто поедет на XVIII Азиатские игры: тренер сборной огласил список игроков

Накануне состоялся товарищеский матч сборной Узбекистана по футболу против команды "Металлург", после которого был определен контрольный список игроков.

ТАШКЕНТ, 9 авг - Sputnik. Главный тренер олимпийской сборной Узбекистана Равшан Хайдаров огласил итоговый состав команды, которая отправится в Джакарту на Азиатские игры.

После завершения контрольного матча против команды "Металлург" накануне был определен финальный список игроков, которые поедут на Азиатские игры. Команда отправляется в Индонезию сегодня в 21:00.

© НОК Узбекистана В НОК состоялись проводы спортсменов на Азиатские игры и презентация новой экипировки

Азиатские игры пройдут с 18 августа по 2 сентября в Индонезии. Узбекистан представят 232 спортсмена по 30 видам спорта. Соревнования будут проходить в Джакарте и Палембанге. Выступать спортсмены будут в новой спортивной форме под брендом Pres-Jog.