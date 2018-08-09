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Олимпиада 2016. Велоспорт. Шоссе. Женщины. Групповая гонка

Велогонщице Забелинской утвердили получение лицензии под флагом Узбекистана

© Sputnik / Константин Чалабов
Спорт
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Ранее 38-летняя спортсменка получила паспорт гражданки Узбекистана и вошла в состав сборной республики на Азиатские игры.

ТАШКЕНТ, 9 авг - Sputnik. Международный союз велосипедистов (UCI) уведомил трехкратного призера Олимпийских игр в велоспорте на шоссе Ольгу Забелинскую о получении лицензии с флагом Узбекистана, сообщает РИА Новости.

Ранее 38-летняя спортсменка получила паспорт гражданки этой страны и вошла в состав сборной Узбекистана на Азиатские игры.

"На руки лицензию пока не получила, но уведомление об этом официально получила от UCI", - рассказала Забелинская РИА Новости.

Забелинская в составе сборной России завоевала две бронзовые медали на Олимпиаде-2012 в Лондоне - в индивидуальной и групповой гонках, а на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро взяла серебро в "разделке".

Олимпийская чемпионка Ольга Забелинская
© Sputnik / Алексей Куденко
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"Все квалификационные очки, которые Ольга получила до смены флага на лицензии, останутся за Россией, все, что после этого момента, будет уходить в зачет Узбекистана", - сообщил РИА Новости генеральный директор Федерации велосипедного спорта России Юрий Кучерявый.

Вопрос по Олимпийским играм-2020 для Забелинской остается открытым. Как сообщил РИА Новости член комиссии UCI по велоспорту на шоссе Александр Гусятников, на срок "карантина" может повлиять мнение Олимпийского комитета России (ОКР). Спортсменка точно пропустит два чемпионата мира - в 2018 году, а также в 2019-м, на котором будут разыгрываться олимпийские лицензии в индивидуальной гонке с раздельным стартом. В этой дисциплине Забелинская в составе сборной России завоевала две из трех своих олимпийских наград.




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