Спортсмен провел четвертый профессиональный бой на ринге в штате Калифорния (США). Соперник Гиясова получил первый в своей карьере нокаут.
На первом чемпионате мира по самбо среди школьников в российском городе Орле соберутся 250 спортсменов из 25 стран.
Товарищеский матч с национальной командой Ирана пройдет 11 сентября в Ташкенте.
Также были подняты флаги Филиппин, Ливана, Пакистана и Бутана, мэр Олимпийской деревни Юни Каркита вручила подарки участникам церемонии.
Две победы подряд позволили подопечным Равшана Хайдарова досрочно завоевать путевку в плей-офф турнира.
На центральном стадионе Вабкента финальные встречи провели 39 команд - победителей районных и городских этапов.
Республику представят 232 спортсмена в 30 видах спорта, вечером в Олимпийской деревне будет поднят флаг Узбекистана.
Второе место занял Андижан, Кубок страны по хоккею на траве проходил среди юношей 2003-2004 года рождения.
Следующий матч узбекистанцы проведут 16 августа против Катара.
По итогам осенних товарищеских игр недавно назначенный главный тренер сборной Узбекистана Эктор Купер начнет формирование основного состава национальной команды.
При нарушении порядка тренер спортсмена будет наказан – у него отберут лицензию.
Вместе с Рафаловичем от Узбекистана в соревновании принимала участие Умида Абдуллаева.
Узбекские футболисты готовятся к первому матчу против сборной Бангладеш, игра состоится 14 августа.
На Азиатских играх соревнования по художественной гимнастике пройдут 27-28 августа.
Организация будет проводить турниры на территории страны и развивать электронные игры и киберфутбол.
Международный олимпийский комитет опубликовал обновленные списки своих комиссий.
Международный союз велосипедистов утвердил получение трехкратным призером Олимпийских игр Ольгой Забелинской лицензии с флагом Узбекистана.
Страны обменяются опытом, в Узбекистане также привлекут китайских медиков для работы со спортсменами.
Накануне состоялся товарищеский матч сборной Узбекистана по футболу против команды "Металлург", после которого был определен контрольный список игроков.
Футболисты сборной завтра отправляются в Индонезию, контрольный список игроков будет сформирован после завершения матча.