16:34 10 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB122.96
  • EUR9002.65
  • USD7783.05
Поиск
Алишер Усманов, архивное фото

Алишер Усманов вошел в состав комиссии Международного олимпийского комитета

© Sputnik / Михаил Климентьев
Спорт
Получить короткую ссылку
36 0 0

Международный олимпийский комитет опубликовал обновленные списки своих комиссий.

ТАШКЕНТ,10 авг - Sputnik Президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов вошел состав комиссии  Международного Олимпийского комитета.

Алишер Усманов стал членом комиссии по развитию Олимпийского канала.

В различные комиссии МОК включены еще шесть представителей России, в том числе двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева, глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова, глава Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин, президент Европейской конфедерации стрельбы и Стрелкового союза России Владимир Лисин, министр спорта России Павел Коробков.

Бизнесмен Алишер Усманов
© Sputnik / Алексей Филиппов
Алишер Усманов продал свою долю в лондонском "Арсенале"
Ранее сообщалось, что российский миллиардер узбекского происхождения Алишер Усманов продал свой 30%-ный пакет акций лондонского футбольного клуба "Арсенал" основному акционеру команды Стэну Кронке, сообщает Financial Times.

Усманов стал владельцем акций "Арсенала" в 2007 году, тогда миллиардер выкупил 14,6% доли совместно с иранским бизнесменом Фархадом Мошири. Он приобрел акции Мошири в 2016 году и увеличил свой пакет до 30%. Кронке купил мажоритарный пакет в 2011 году.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Королева Елизавета II
    Отказала по-королевски

    Королева Британии тонко отказала казахстанской школьнице в личной встрече, но девочка намерена продолжить учебу в Англии.

  • На улице Исанова в Бишкеке милиция выставила оцепление рядом с многоэтажным домом
    ЧП в Бишкеке

    На улице Исанова в столице Кыргызстана милиция выставила оцепление возле многоэтажного дома. Местные жители рассказали, что слышали громкий взрыв.

  • Деньги, архивное фото
    Сочтемся!

    Таджикистан считает целесообразным и более выгодным осуществлять взаиморасчеты с Россией в рублях.

  • Прохожие в саду
    "Драконовские" меры

    Как ограничительные меры США против основного торгового партнера Армении – России - повлияют на экономику республики?

  • Социальная сеть Фейсбук
    Facebook против СС

    Facebook закрыла группу в соцсети, посвященную латышскому легиону СС, которая насчитывала более трех тысяч участников.

  • Флаг Литвы
    Без чужих советов

    Правительство Литвы намерено запретить участие консультантов из третьих стран при проведении политических кампаний.

  • Королева Елизавета II
    Отказала по-королевски

    Королева Британии тонко отказала казахстанской школьнице в личной встрече, но девочка намерена продолжить учебу в Англии.

  • На улице Исанова в Бишкеке милиция выставила оцепление рядом с многоэтажным домом
    ЧП в Бишкеке

    На улице Исанова в столице Кыргызстана милиция выставила оцепление возле многоэтажного дома. Местные жители рассказали, что слышали громкий взрыв.

  • Деньги, архивное фото
    Сочтемся!

    Таджикистан считает целесообразным и более выгодным осуществлять взаиморасчеты с Россией в рублях.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Памятник второму президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову Аркадаг в Ашхабаде
По следам "Шелкового пути": авторалли "Амуль-Хазар" - жемчужина Туркменистана
Всемирные игры кочевников в Кыргызстане
Узбекистанцы поборются за награды Всемирных игр кочеников
Финансовые итоги полугодия в Узбекистане
Давайте посчитаем: финансовые итоги полугодия

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054