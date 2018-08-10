Алишер Усманов вошел в состав комиссии Международного олимпийского комитета

ТАШКЕНТ,10 авг - Sputnik Президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов вошел состав комиссии Международного Олимпийского комитета.

Алишер Усманов стал членом комиссии по развитию Олимпийского канала.

В различные комиссии МОК включены еще шесть представителей России, в том числе двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева, глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова, глава Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин, президент Европейской конфедерации стрельбы и Стрелкового союза России Владимир Лисин, министр спорта России Павел Коробков.

© Sputnik / Алексей Филиппов Алишер Усманов продал свою долю в лондонском "Арсенале"

Ранее сообщалось, что российский миллиардер узбекского происхождения Алишер Усманов продал свой 30%-ный пакет акций лондонского футбольного клуба "Арсенал" основному акционеру команды Стэну Кронке, сообщает Financial Times.

Усманов стал владельцем акций "Арсенала" в 2007 году, тогда миллиардер выкупил 14,6% доли совместно с иранским бизнесменом Фархадом Мошири. Он приобрел акции Мошири в 2016 году и увеличил свой пакет до 30%. Кронке купил мажоритарный пакет в 2011 году.