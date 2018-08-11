В Узбекистане появилась Федерация электронного спорта

Организация будет проводить турниры на территории страны и развивать электронные игры и киберфутбол.

ТАШКЕНТ, 11 авг - Sputnik. В Узбекистане Федерация виртуальных спортивных игр и киберфутбола сменила название на Федерацию электронного спорта.

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"Руководители организации пересмотрели устав, внесли необходимые коррективы, изменили цели и задачи и расширили свою деятельность, тем самым делая шаг в новый этап развития", - сообщает пресс-служба НОК.

С новым именем 6 августа федерация прошла регистрацию в списке Министерства юстиции.

Организации дали право на проведение турниров на территории страны и развитие электронных игр, компьютерного спорта и киберфутбола.