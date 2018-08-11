В Узбекистане появилась Федерация электронного спорта

ТАШКЕНТ, 11 авг - Sputnik. В Узбекистане Федерация виртуальных спортивных игр и киберфутбола сменила название на Федерацию электронного спорта.
"Руководители организации пересмотрели устав, внесли необходимые коррективы, изменили цели и задачи и расширили свою деятельность, тем самым делая шаг в новый этап развития", - сообщает пресс-служба НОК.
С новым именем 6 августа федерация прошла регистрацию в списке Министерства юстиции.
Организации дали право на проведение турниров на территории страны и развитие электронных игр, компьютерного спорта и киберфутбола.