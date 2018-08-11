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Спортивный инвентарь на чемпионате мира по художественной гимнастике

Узбекские гимнастки перед Азиатскими играми выступят на этапе Кубка мира

© Sputnik / Владимир Песня
Спорт
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На Азиатских играх соревнования по художественной гимнастике пройдут 27-28 августа.

ТАШКЕНТ, 11 авг - Sputnik. Представительницы сборной Узбекистана по художественной гимнастике Сабина Ташкенбаева и Нуринисо Усманова перед выступлением на Азиатских играх примут участие в этапе Кубка мира, который пройдет с 17 по 20 августа в Минске. Об этом сообщает пресс-служба НОК.

Ташкенбаева готовится к предстоящим друг за другом ответственным турнирам на учебно-тренировочной базе в российском Новогорске.

На Азиатских играх соревнования по художественной гимнастике пройдут 27-28 августа.

Напомним, в феврале гимнастки из Узбекистана заняли третье место в групповом упражнении с пятью обручами на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве.

Теги:
Спорт, Художественная гимнастика



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