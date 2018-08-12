Сборная Узбекистана по футболу провела первую тренировку в Джакарте

ТАШКЕНТ, 12 авг - Sputnik. Футболисты Олимпийской сборной Узбекистана по футболу под руководством главного тренера Равшана Хайдарова провели первую тренировку на спортивной базе "Паджаран" в Джакарте. Об этом сообщает НОК.
Тренировочный процесс был направлен на физическое восстановление игроков после долгого перелета. Вечером было уделено внимание физическим и тактическим аспектам.
В групповом этапе подопечные Равшана Хайдарова сыграют против Бангладеш, Катара и Таиланда.
Первый матч пройдет 14 августа на стадионе "Пакансари" против сборной Бангладеш.