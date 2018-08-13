Максим Рафалович привез в Узбекистан бронзу с Гран-при Москвы по тхэквондо

Вместе с Рафаловичем от Узбекистана в соревновании принимала участие Умида Абдуллаева.

ТАШКЕНТ, 13 авг - Sputnik. В Москве состоялся Гран-при по тхэквондо WTF, в котором приняли участие 219 спортсменов из 40 стран.

Максим Рафалович из Узбекистана стал бронзовым призером турнира. За почетное третье место спортсмен получил денежный приз – 1000 долларов. Кроме него от республики выступала Умида Абдуллаева.

Тхэквондо - один из видов корейских единоборств. Название в переводе означает "Путь кулака и ноги". Русский язык не в состоянии точно передать особенности корейской фонетики, требующей в первом слоге произносить "т" с придыханием, и затем - дифтонг "аэ", потому единого варианта русской транскрипции нет.