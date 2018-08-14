НОК Узбекистана: тренер будет отвечать за нарушение закона спортсменом

ТАШКЕНТ, 14 авг - Sputnik. Федерации и тренеры будут нести ответственность за нарушение закона спортсменами.
"Долгое время атлет находится в контакте с тренером, наставник должен понимать, что несет ответственность за своего подопечного и работать не только над развитием его физических способностей, но и в морально-духовном аспекте", - говорится в сообщении на сайте НОК Узбекистана.
Эти и другие вопросы сегодня поднимались на собрании, в котором участвовали Генеральный секретарь НОК Жасур Матчанов, ответственное лицо Главного управления внутренних дел города Ташкента Умид Курбонов, главный специалист Национального Олимпийского комитета Сардор Тошхужаев, представители и руководители федераций единоборств, СМИ.
Участники обсудили правильное воспитание спортсменов, работу и развитие у них таких качеств как гуманность, благородство и профессионализм. а также хорошие отношения между спортсменами и тренером.
На мероприятии отмечалось, что в ситуациях нарушения закона со стороны спортсменов ответственность будут нести спортивные федерации и тренеры, при нарушении порядка тренер спортсмена также будет наказан – у него отберут лицензию.