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В НОК состоялась профилактическая беседа с руководителями федераций единоборств

НОК Узбекистана: тренер будет отвечать за нарушение закона спортсменом

© НОК Узбекистана
Спорт
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При нарушении порядка тренер спортсмена будет наказан – у него отберут лицензию.

ТАШКЕНТ, 14 авг - Sputnik. Федерации и тренеры будут нести ответственность за нарушение закона спортсменами.

"Долгое время атлет находится в контакте с тренером, наставник должен понимать, что несет ответственность за своего подопечного и работать не только над развитием его физических способностей, но и в морально-духовном аспекте", - говорится в сообщении на сайте НОК Узбекистана.

Эти и другие вопросы сегодня поднимались на собрании, в котором участвовали Генеральный секретарь НОК Жасур Матчанов, ответственное лицо Главного управления внутренних дел города Ташкента Умид Курбонов, главный специалист Национального Олимпийского комитета Сардор Тошхужаев, представители и руководители федераций единоборств, СМИ.

Участники обсудили правильное воспитание спортсменов, работу и развитие у них таких качеств как гуманность, благородство и профессионализм. а также хорошие отношения между спортсменами и тренером.

Красная карточка
© AFP 2018 / LOIC VENANCE
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На собрании говорилось, что после завершения карьеры, не стоит бросать спортсменов, поскольку если не дать им правильное воспитание, то для общества они могут быть опасными. Тому есть настоящие примеры из жизни. На прошлой неделе чемпион Узбекистана по ММА, участник Азиатских игр Джамшид Кенжаев попытался пронести в ночной клуб нож, у него на пути встал охранник. Произошел конфликт, в результате которого спортсмен получил смертельные ножевые ранения и скончался в больнице.

На мероприятии отмечалось, что в ситуациях нарушения закона со стороны спортсменов ответственность будут нести спортивные федерации и тренеры, при нарушении порядка тренер спортсмена также будет наказан – у него отберут лицензию.




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  • Вертолет Ми-8АМТШ, архивное фото
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