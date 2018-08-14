Стали известны соперники сборной Узбекистана на три товарищеских матча

По итогам осенних товарищеских игр недавно назначенный главный тренер сборной Узбекистана Эктор Купер начнет формирование основного состава национальной команды.

ТАШКЕНТ, 14 авг - Sputnik. Сборная Узбекистана по футболу осенью проведет в Ташкенте три товарищеских матча, сообщает Футбольная ассоциация республики.

Соперниками будут национальные команды Сирии, Катара и Северной Кореи.

Поединок против Сирии состоится 6 сентября на стадионе "Миллий". Встреча начнется в 20:00 по местному времени.

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Матч со сборной Северной Кореи запланирован на 13 октября, а с Катаром - на 16 октября. Оба поединка также пройдут в Ташкенте.

Недавно назначенный главный тренер сборной Узбекистана Эктор Купер по итогам этих трех товарищеских матчей начнет формировать состав национальной команды.

Ассоциация футбола Узбекистана также проводит переговоры с федерацией футбола Ирана, о проведении товарищеской встречи 11 сентября.