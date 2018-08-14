Стали известны соперники сборной Узбекистана на три товарищеских матча

ТАШКЕНТ, 14 авг - Sputnik. Сборная Узбекистана по футболу осенью проведет в Ташкенте три товарищеских матча, сообщает Футбольная ассоциация республики.
Соперниками будут национальные команды Сирии, Катара и Северной Кореи.
Поединок против Сирии состоится 6 сентября на стадионе "Миллий". Встреча начнется в 20:00 по местному времени.
Недавно назначенный главный тренер сборной Узбекистана Эктор Купер по итогам этих трех товарищеских матчей начнет формировать состав национальной команды.
Ассоциация футбола Узбекистана также проводит переговоры с федерацией футбола Ирана, о проведении товарищеской встречи 11 сентября.