Олимпийская сборная Узбекистана начала Азиатские игры с победы над Бангладеш

ТАШКЕНТ, 14 авг - Sputnik. Олимпийская сборная Узбекистана под руководством Равшана Хайдарова стартовала на Азиатских играх в Индонезии с победы над Бангладеш 3:0, сообщает Футбольная ассоциация Узбекистана.

Встреча проходила на стадионе "Пакансари". Авторами голов стали Забихилло Уринбаев (24-я минута), Достон Хамдамов (57-я минута) и Икром Алибаев (67-я минута).

© Футбольная ассоциация Узбекистана

© AFP 2018 / CHAIDEER MAHYUDDIN

© AFP 2018 / CHAIDEER MAHYUDDIN 1 / 3 © Футбольная ассоциация Узбекистана

Следующий матч узбекистанцы проведут 16 августа против Катара. Игра начнется в 17:00 по ташкентскому времени.

На групповом этапе подопечные Равшана Хайдарова также сыграют против Таиланда.