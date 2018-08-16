В НОК обсудили работу штабов в Джакарте и Палембанге на Азиатских играх

Республику представят 232 спортсмена в 30 видах спорта, вечером в Олимпийской деревне будет поднят флаг Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. В Национальном Олимпийском комитете обсудили организационные моменты Азиатских игр.

Вечером в Олимпийской деревне будет поднят флаг Узбекистана. Торжественная церемония открытия Азиатских игр пройдет в Gelora Bung Karno Stadium 18 августа, передает пресс-служба НОК Узбекистана.

© AFP 2018 / CHAIDEER MAHYUDDIN Олимпийская сборная Узбекистана начала Азиатские игры с победы над Бангладеш

Узбекистан представят 232 спортсмена в 30 видах спорта, таких, как футбол, конный спорт, теннис, пенчак силат, гребля на байдарках и каноэ, слалом, бокс, фехтование, легкая атлетика, сборные команды уже прибыли в Индонезию.

Сегодня в Олимпийской деревне состоялось собрание с участием рабочей группы спортивной делегации Узбекистана, руководителей федераций, чьи команды уже находятся в Индонезии. В ходе рабочего диалога обсуждались условия, созданные для спортсменов, их возможности в турнире, психологический настрой, моральная поддержка. Отдельно поднималась тематика оперативности и качества организационных моментов.