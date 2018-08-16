17:07 16 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB115.07
  • EUR8888.62
  • USD7790.20
Поиск
Собрание рабочей группы спортивной делегации Узбекистана на Азиатских играх

В НОК обсудили работу штабов в Джакарте и Палембанге на Азиатских играх

© НОК Узбекистана
Спорт
Получить короткую ссылку
18 0 0

Республику представят 232 спортсмена в 30 видах спорта, вечером в Олимпийской деревне будет поднят флаг Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. В Национальном Олимпийском комитете обсудили организационные моменты Азиатских игр.

Вечером в Олимпийской деревне будет поднят флаг Узбекистана. Торжественная церемония открытия Азиатских игр пройдет в Gelora Bung Karno Stadium 18 августа, передает пресс-служба НОК Узбекистана.

Матч между сборными Узбекистана и Бангладеш по футболу на Азиатских играх в Индонезии
© AFP 2018 / CHAIDEER MAHYUDDIN
Олимпийская сборная Узбекистана начала Азиатские игры с победы над Бангладеш
Узбекистан представят 232 спортсмена в 30 видах спорта, таких, как футбол, конный спорт, теннис, пенчак силат, гребля на байдарках и каноэ, слалом, бокс, фехтование, легкая атлетика, сборные команды уже прибыли в Индонезию.

Сегодня в Олимпийской деревне состоялось собрание с участием рабочей группы спортивной делегации Узбекистана, руководителей федераций, чьи команды уже находятся в Индонезии. В ходе рабочего диалога обсуждались условия, созданные для спортсменов, их возможности в турнире, психологический настрой, моральная поддержка. Отдельно поднималась тематика оперативности и качества организационных моментов.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Кинза, фото из архива
    Неожиданная проблема

    На азербайджанских рынках резко подорожала свежая зелень. Почему взлетели цены на популярный и традиционно дешевый летний продукт?

  • В Китае открылся сетевой магазин белорусских товаров
    Сделано в Беларуси

    Магазин сети белорусских товаров торжественно открылся в китайской провинции Гуйчжоу: на прилавках молочка, алкоголь и бакалея.

  • Археология
    Судьба археолога

    Абхазский ученый-археолог рассказал, какими качествами должны обладать представители этой профессии, почему они работают как проклятые и чем сегодня живет археология в республике.

  • Митинг у мэрии Еревана, архив
    "Последствия известны"

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян потребовал, чтобы на выборах местной власти в Ереване не было ни единого нарушения.

  • По традиции посол и абитуриенты выпустили в небо разноцветные воздушные шарики
    Ученья свет

    В то время как в Латвии запрещают образование на русском языке, Россия увеличивает число квот для латвийских абитуриентов.

  • Бедность, пустой кошелек
    Неутешительные данные

    Департамент статистики Литвы опубликовал сведения о количестве жителей страны, проживающих за чертой бедности.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

В Генуе на севере Италии обрушился автомобильный мост, по которому проходила платная автомагистраль A10.
Трагическое падение: автомобильный мост обрушился в Генуе
Колыбельная для собаки
Спи, моя радость: как щенок отреагировал на колыбельную
Доисторичсекие животные Узбекистана
Узбекистан юрского периода: кто жил на территории республики

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054