18:44 16 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB115.07
  • EUR8888.62
  • USD7790.20
Поиск
Футбольная ассоциация Узбекистана

Жара игре не помеха: юные футболисты борются за медали

Спорт
Получить короткую ссылку
15 0 0

На центральном стадионе Вабкента финальные встречи провели 39 команд - победителей районных и городских этапов.

ТАШКЕНТ, 16 авг -Sputnik. В Бухаре завершился региональный этап традиционных соревнований по футболу за кубок "Будущее нашей махалли" среди детей и подростков, сообщает УзА.

Турнир организован областным советом по координации деятельности органов самоуправления граждан при сотрудничестве с управлением народного образования области и другими организациями. 

"Из года в год возрастает престиж традиционных соревнований, которые проводятся в трех возрастных группах с целью популяризации футбола среди махаллинской молодежи и выявления одаренных детей", – сказал заместитель председателя областного совета по координации деятельности органов самоуправления граждан по вопросам молодежи Акмал Козоков. 

Он отметил, что нынешнем году в первом этапе соревнований из 540 махаллей приняли участие более 25 тысяч детей в составе 1500 команд.

Всего 39 команд - победителей районных и городских этапов соревновались в финальных матчах, проводившихся на центральном стадионе Вабкентского района. 

Менеджер футбольного клуба Реал Мадрид Андрес Антонию
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
"Реал Мадрид" научит детей Узбекистана играть в футбол
В решающем матче среди возрастных групп 13-14 лет за победу боролись юные футболисты махалли "Тошработ" Ромитанского района и "Ниёзожи" Каганского района. Со счетом 2:1 победили каганцы. Среди возрастных команд 11-12 лет лучшими стали футболисты из махалли "Кахрамон" Ромитанского района, среди возрастных команд 9-10 лет – команда, защищавшая честь махалли "Файзулла Хужаев" Гиждуванского района.

Как сообщалось раннее Футбольной ассоциацией Узбекистана, согласно календарному плану, в 2018 году запланировано проведение 1000 соревнований среди детей и подростков.

На сегодняшний день количество соревнований превышает цифру 600. Один из таких турниров состоялся в Бухарской области среди детей 2010-2011 годов рождения, посвященный 27-летию независимости Республики Узбекистан и памяти "Пахтакора-79". В состязаниях принимали участие четыре команды.

Несмотря на то что в стране лето в самом разгаре, встречи между юными игроками проходили в напряженной борьбе.

На международном турнире по футболу Будущее зависит от тебя
Sputnik
Узбекистан вышел в финал международного футбольного турнира для детей-сирот
Команда ПФК "Бухара" стала победителем турнира, второе место заняла команда Intersport из Ташкента, а третье место досталось команде ДЮСШ-28. По итогам соревнования все участники были награждены кубками, медалями, дипломами и памятными призами от Футбольной ассоциации Узбекистана, Ассоциации футбола Бухары и ПФК "Бухара".




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Кинза, фото из архива
    Неожиданная проблема

    На азербайджанских рынках резко подорожала свежая зелень. Почему взлетели цены на популярный и традиционно дешевый летний продукт?

  • В Китае открылся сетевой магазин белорусских товаров
    Сделано в Беларуси

    Магазин сети белорусских товаров торжественно открылся в китайской провинции Гуйчжоу: на прилавках молочка, алкоголь и бакалея.

  • Археология
    Судьба археолога

    Абхазский ученый-археолог рассказал, какими качествами должны обладать представители этой профессии, почему они работают как проклятые и чем сегодня живет археология в республике.

  • Митинг у мэрии Еревана, архив
    "Последствия известны"

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян потребовал, чтобы на выборах местной власти в Ереване не было ни единого нарушения.

  • По традиции посол и абитуриенты выпустили в небо разноцветные воздушные шарики
    Ученья свет

    В то время как в Латвии запрещают образование на русском языке, Россия увеличивает число квот для латвийских абитуриентов.

  • Бедность, пустой кошелек
    Неутешительные данные

    Департамент статистики Литвы опубликовал сведения о количестве жителей страны, проживающих за чертой бедности.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

В Генуе на севере Италии обрушился автомобильный мост, по которому проходила платная автомагистраль A10.
Трагическое падение: автомобильный мост обрушился в Генуе
Более 2 тысяч человек водили хороводы на Дворцовой площади
Круги мира: более 2 тысяч человек водили хороводы на Дворцовой площади
Доисторичсекие животные Узбекистана
Узбекистан юрского периода: кто жил на территории республики

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054