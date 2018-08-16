Жара игре не помеха: юные футболисты борются за медали

ТАШКЕНТ, 16 авг -Sputnik. В Бухаре завершился региональный этап традиционных соревнований по футболу за кубок "Будущее нашей махалли" среди детей и подростков, сообщает УзА.
Турнир организован областным советом по координации деятельности органов самоуправления граждан при сотрудничестве с управлением народного образования области и другими организациями.
"Из года в год возрастает престиж традиционных соревнований, которые проводятся в трех возрастных группах с целью популяризации футбола среди махаллинской молодежи и выявления одаренных детей", – сказал заместитель председателя областного совета по координации деятельности органов самоуправления граждан по вопросам молодежи Акмал Козоков.
Он отметил, что нынешнем году в первом этапе соревнований из 540 махаллей приняли участие более 25 тысяч детей в составе 1500 команд.
Всего 39 команд - победителей районных и городских этапов соревновались в финальных матчах, проводившихся на центральном стадионе Вабкентского района.
Как сообщалось раннее Футбольной ассоциацией Узбекистана, согласно календарному плану, в 2018 году запланировано проведение 1000 соревнований среди детей и подростков.
На сегодняшний день количество соревнований превышает цифру 600. Один из таких турниров состоялся в Бухарской области среди детей 2010-2011 годов рождения, посвященный 27-летию независимости Республики Узбекистан и памяти "Пахтакора-79". В состязаниях принимали участие четыре команды.
Несмотря на то что в стране лето в самом разгаре, встречи между юными игроками проходили в напряженной борьбе.