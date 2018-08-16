Жара игре не помеха: юные футболисты борются за медали

ТАШКЕНТ, 16 авг -Sputnik. В Бухаре завершился региональный этап традиционных соревнований по футболу за кубок "Будущее нашей махалли" среди детей и подростков, сообщает УзА.

Турнир организован областным советом по координации деятельности органов самоуправления граждан при сотрудничестве с управлением народного образования области и другими организациями.

"Из года в год возрастает престиж традиционных соревнований, которые проводятся в трех возрастных группах с целью популяризации футбола среди махаллинской молодежи и выявления одаренных детей", – сказал заместитель председателя областного совета по координации деятельности органов самоуправления граждан по вопросам молодежи Акмал Козоков.

Он отметил, что нынешнем году в первом этапе соревнований из 540 махаллей приняли участие более 25 тысяч детей в составе 1500 команд.

Всего 39 команд - победителей районных и городских этапов соревновались в финальных матчах, проводившихся на центральном стадионе Вабкентского района.

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В решающем матче среди возрастных групп 13-14 лет за победу боролись юные футболисты махалли "Тошработ" Ромитанского района и "Ниёзожи" Каганского района. Со счетом 2:1 победили каганцы. Среди возрастных команд 11-12 лет лучшими стали футболисты из махалли "Кахрамон" Ромитанского района, среди возрастных команд 9-10 лет – команда, защищавшая честь махалли "Файзулла Хужаев" Гиждуванского района.

Как сообщалось раннее Футбольной ассоциацией Узбекистана, согласно календарному плану, в 2018 году запланировано проведение 1000 соревнований среди детей и подростков.

На сегодняшний день количество соревнований превышает цифру 600. Один из таких турниров состоялся в Бухарской области среди детей 2010-2011 годов рождения, посвященный 27-летию независимости Республики Узбекистан и памяти "Пахтакора-79". В состязаниях принимали участие четыре команды.

Несмотря на то что в стране лето в самом разгаре, встречи между юными игроками проходили в напряженной борьбе.

Команда ПФК "Бухара" стала победителем турнира, второе место заняла команда Intersport из Ташкента, а третье место досталось команде ДЮСШ-28. По итогам соревнования все участники были награждены кубками, медалями, дипломами и памятными призами от Футбольной ассоциации Узбекистана, Ассоциации футбола Бухары и ПФК "Бухара".