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Матч сборных Узбекистана и Катара на Азиатских играх в Индонезии

Узбекистанцы крупно разгромили Катар на Азиатских играх

Футбольная ассоциация Узбекистана
Спорт
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Две подряд победы позволили подопечным Равшана Хайдарова досрочно завоевать путевку в плей-офф турнира.

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. Олимпийская сборная Узбекистана во втором матче в рамках футбольного турнира Азиатских игр разгромила национальную команду Катара, сообщает пресс-служба Ассоциация футбола Узбекистана.

Встреча закончилась разгромной победой узбекистанцев со счетом 6:0. 

Матч сборных Узбекистана и Катара на Азиатских играх в Индонезии
Футбольная ассоциация Узбекистана
Матч сборных Узбекистана и Катара на Азиатских играх в Индонезии

Голами отличились Забихулло Уринбоев (37-я минута), Икром Алибоев (43-я минута), Достон Хамдамов (46-я минута), Жавохир Сидиков (49-я минута), Жалолиддин Машарипов (53-я минута, гол с пенальти) и Бобир Абдухоликов (74-я минута).

Перед матчем с игроками встретился президент Национального олимпийского комитета Узбекистана и первый вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана Умид Ахмаджанов. Он пожелал команде удачи.

  • Матч сборных Узбекистана и Катара на Азиатских играх в Индонезии
    Футбольная ассоциация Узбекистана
  • Матч сборных Узбекистана и Катара на Азиатских играх в Индонезии
    Футбольная ассоциация Узбекистана
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Футбольная ассоциация Узбекистана

В первом матче на Азиатских играх сборная Узбекистана разгромила Бангладеш со счетом 3:0. Две подряд победы позволили подопечным Равшана Хайдарова досрочно завоевать путевку в плей-офф турнира.

Следующий матч олимпийская сборная Узбекистана проведет 19 августа против команды Таиланда.

Летние Азиатские игры 2018 года проходят с 18 августа по 2 сентября в столице Индонезии Джакарте. 

 

 




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