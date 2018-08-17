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Игроки сборной Узбекистана по футболу во время матча

Сборная Узбекистана 11 сентября сыграет с одной из сильнейших команд Азии

JUNG YEON-JE / AFP
Спорт
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Товарищеский матч с национальной командой Ирана пройдет 11 сентября в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 17 авг - Sputnik. Федерация футбола Ирана приняла приглашение Футбольной ассоциации Узбекистана провести товарищеский матч в Ташкенте 11 сентября, сообщает пресс-служба АФУ.

Согласно обновленному рейтингу ФИФА, сборная Ирана занимает 32-е место и находится на самой высокой позиции среди стран Азиатской конфедерации футбола. На чемпионате мира в России команда Ирана обыграла марокканцев со счетом 0:1, минимально уступила Испании и добилась ничьей с Португалией, но не смогла выйти из группы.

Сборная Узбекистана по футболу прибыла в Иран
Ассоциация футбола Узбекистана
Стали известны соперники сборной Узбекистана на три товарищеских матча
Напомним, сборная Узбекистана 6 сентября проведет на стадионе "Миллий" в Ташкенте товарищескую встречу с Сирией. Матч со сборной Северной Кореи запланирован на 13 октября, а с Катаром - на 16 октября. Оба поединка также пройдут в Ташкенте.

Департамент международных отношений АФУ ведет переговоры с несколькими другими национальными ассоциациями о проведении товарищеских матчей в ноябре.

В январе 2019 года в Объединенных Арабских Эмиратах пройдет Кубок Азии. Недавно назначенный главный тренер сборной Узбекистана Эктор Купер по итогам этих трех товарищеских матчей начнет формировать состав национальной команды на данный турнир.

Теги:
Ассоциация футбола Узбекистана, футбол, Узбекистан



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