Сборная Узбекистана 11 сентября сыграет с одной из сильнейших команд Азии

ТАШКЕНТ, 17 авг - Sputnik. Федерация футбола Ирана приняла приглашение Футбольной ассоциации Узбекистана провести товарищеский матч в Ташкенте 11 сентября, сообщает пресс-служба АФУ.

Согласно обновленному рейтингу ФИФА, сборная Ирана занимает 32-е место и находится на самой высокой позиции среди стран Азиатской конфедерации футбола. На чемпионате мира в России команда Ирана обыграла марокканцев со счетом 0:1, минимально уступила Испании и добилась ничьей с Португалией, но не смогла выйти из группы.

Ассоциация футбола Узбекистана Стали известны соперники сборной Узбекистана на три товарищеских матча

Напомним, сборная Узбекистана 6 сентября проведет на стадионе "Миллий" в Ташкенте товарищескую встречу с Сирией. Матч со сборной Северной Кореи запланирован на 13 октября, а с Катаром - на 16 октября. Оба поединка также пройдут в Ташкенте.

Департамент международных отношений АФУ ведет переговоры с несколькими другими национальными ассоциациями о проведении товарищеских матчей в ноябре.

В январе 2019 года в Объединенных Арабских Эмиратах пройдет Кубок Азии. Недавно назначенный главный тренер сборной Узбекистана Эктор Купер по итогам этих трех товарищеских матчей начнет формировать состав национальной команды на данный турнир.